Mercoledì, Netflix lavora a una serie spin-off sullo Zio Fester

Dopo il grande successo di Mercoledì, Netflix è al lavoro per sviluppare una serie spin-off incentrata su un altro membro della Famiglia Addams: lo Zio Fester. La notizia, inizialmente diffusa da Bloomberg, è stata poi confermata da Deadline . Una decisione che potrebbe indicare la volontà della piattaforma di dare vita a un franchise, dato che la serie originale con Jenna Ortega (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) è diventata un fenomeno globale di cui è già in lavorazione il secondo capitolo.

Lo spin-off sullo Zio Fester

Dovrebbe quindi tornare nei panni dello Zio Fester, fratello di Gomez Addams, l’attore Fred Armisen già apparso nella serie Mercoledì diretta e prodotta da Tim Burton. L’idea degli spin-off era già da tempo nella mente dei creatori e produttori esecutivi Al Gough e Miles Millar, che a ottobre nel podcast TV’s Top 5 di The Hollywood Reporter avevano spiegato: “Quando crei un mondo come questo, l'intenzione è che ognuno di questi personaggi possa essere il protagonista del proprio spettacolo. Certamente il cast viene scelto in questo modo, quando hai Fred Armisen, quando hai Catherine Zeta-Jones, quando hai Luis Guzman. È certamente qualcosa di cui abbiamo discusso e ci piacerebbe moltissimo, in caso di successo, ampliare davvero questo mondo oltre Mercoledì”.