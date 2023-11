Mercoledì 2, le riprese dovrebbero iniziare in primavera

Spettacolo

Dalla tv in streaming, a TikTok, alla vita vera: lo stile funereo della giovane protagonista della serie Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) sta facendo salire le ricerche di capi e accessori scuri, d'ispirazione gothic. Ecco una serie di brand da tenere d'occhio senza perdere di vista il guardaroba della stessa attrice, Jenna Ortega a cura di Vittoria Romagnuolo

Lo stile di Jenna Ortega, alias Mercoledì Addams nell'acclamato show Netflix Mercoledì (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), sta facendo impazzire il pubblico che, sia dentro che fuori dai social, si è messo alla ricerca di capi e accessori ispirati al look della primogenita degli Addams. Per iniziare, non può mancare l'iconico collar dress, l'abito scuro col colletto a contrasto, un classico contemporaneo riproposto in molte versioni da Alessandra Rich