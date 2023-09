Mercoledì 2, Tim Burton conferma di essere coinvolto nel sequel

In una recente intervista con il British Film Institute, Burton ha fornito un aggiornamento sulla già confermata seconda stagione di "Mercoledì", la serie TV di Netflix parzialmente diretta per quanto riguarda la sua prima stagione dal celebre regista horror, il quale ha curato la regia di quattro episodi (su otto). Il cineasta di “Beetlejuice” ha promesso che, benché i nuovi episodi siano in sospeso a causa dello sciopero in corso a Hollywood, lui sarà coinvolto in qualche modo

Tim Burton sarà nuovamente a bordo di Mercoledì 2. In una recente intervista con il British Film Institute, il regista statunitense ha fornito un aggiornamento sulla già confermata seconda stagione della gettonatissima serie TV di Netflix, parzialmente diretta dal regista che ha curato la regia di quattro episodi su otto della prima stagione. Il cineasta di Beetlejuice (di cui a breve vedremo il sequel) ha promesso che, benché i nuovi episodi siano in sospeso a causa dello sciopero in corso a Hollywood, lui sarà coinvolto in qualche modo.



Mercoledì è stato uno dei maggiori successi televisivi dell'anno scorso, battendo numerosi record su Netflix e non solo sullo streamer. Ha contribuito a rilanciare il mito della Famiglia Addams introducendolo a un’intera nuova generazione.

"Mentalmente ho messo in pausa molte cose fino a quando tutti gli scioperi saranno finiti. Posso fare il montaggio e fare alcune cose, ma finché il velo non si alza, allora le cose tornano a scorrere normalmente. Ma sì, sarò coinvolto in qualche modo. Non sono ancora sicuro, perché al momento tutto è fermo”, ha dichiarato poco fa Burton al BFI.

E comunque, oltre a dirigere i primi quattro episodi della prima stagione di Mercoledì, Burton è anche il produttore esecutivo della serie, quindi il suo stile ha avuto una grande influenza sull'aspetto generale dello show di Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su NOW Smart Stick) e continuerà sicuramente ad averlo. Oltre a influenzarne lo stile, in quanto produttore esecutivo dello show vorrà di certo avere le mani in pasta ben bene, come ha fatto con il primo atto della saga.