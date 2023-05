Tim Burton, in lavorazione una docuserie sul regista

È in produzione una serie di genere documentaristico dedicata al geniale regista di film come Beetlejuice, Edward mani di forbice, The Nightmare Before Christmas, Ed Wood e Sleepy Hollow, oltre alla recente serie televisiva dei record di Netflix Mercoledì. Lo show includerà le presenze di Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Jenna Ortega, Winona Ryder e altri attori-feticcio del cineasta. Il progetto è arrivato in questi giorni al mercato di Cannes. Ne parla in esclusiva il magazine americano Deadline

È in produzione una serie di genere documentaristico dedicata a Tim Burton. Lo show includerà le presenze di Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Jenna Ortega, Winona Ryder e altri attori-feticcio del cineasta americano. Il progetto è arrivato in questi giorni al mercato di Cannes e ne parla in esclusiva il magazine statunitense Deadline, in un articolo firmato da Matthew Carey.



È Tara Wood ha dirigere il documentario su Tim Burton, per adesso sprovvisto di titolo ufficiale. La mini serie (che si articolerà in quattro parti) presenta molti dei più importanti collaboratori cinematografici di Burton, tra cui Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, il compositore Danny Elfman, Christopher Walken, Danny DeVito, Mia Wasikowska e Christoph Valzer. Fifth Season gestisce le vendite globali a Cannes.



Una docuserie che promette “un viaggio nella mente” di Burton

La serie promette "un viaggio da sogno ultraterreno nella mente" dell'uomo che sta dietro capolavori cinematografici come Beetlejuice, Edward mani di forbice, Batman, Batman Returns, The Nightmare Before Christmas, Ed Wood e Sleepy Hollow, oltre alla recente serie televisiva dei record di Netflix, Mercoledì.

"Tim Burton continua a costruire la sua estetica, lo stile Burton, derivato da una ricchezza di generi artistici, cinematografici e letterari", si legge in un comunicato stampa relativo alla docuserie. “Il documentario esplora il modo in cui Burton dà vita alla sua visione attraverso la sua gioiosa idiosincrasia e la sua capacità di fondere il sinistro e lo spaventoso con un senso di fantasia. I film di Tim sono solo la punta dell'iceberg".

Tanti filmati inediti e interviste a persone vicino a Burton

La docuserie su Burton contiene filmati inediti e nuove interviste, tra cui la principale è quella di Johnny Depp (l'attore inoltre - a proposito di Cannes, dato che questa docuserie è arrivata al mercato di Cannes - è il protagonista del film della serata di apertura del Festival di Cannes, Jeanne du Barry, diretto da Maïwenn). Depp e Burton hanno lavorato insieme per la prima volta negli anni '90 nel film Edward mani di forbice.

Johnny Depp: “Tim Burton ha cambiato la mia vita”

“Il regista più importante che ha cambiato completamente la mia vita è Tim", ha dichiarato Depp in una nota ufficiale. "All'inizio, è stato lui quello che ha combattuto per me”.

Burton sta attualmente lavorando a Beetlejuice 2, il sequel del suo film del 1988, con Michael Keaton, Jenna Ortega, Winona Ryder, Catherine O'Hara e Monica Bellucci, tra gli altri.

La regista Tara Wood ci accompagna nel “mondo unico e magico di Tim”

"Durante la realizzazione di questo documentario, la famiglia creativa di Tim, un branco di geni creativi, mi ha incontrato con cuore aperto ed entusiasmo per condividere le loro profonde intuizioni sul mondo unico e magico di Tim", ha detto la regista Tara Wood. “Ed è stata un'esperienza davvero stimolante, gioiosa e che ha cambiato la vita. Qualunque cosa tu faccia o da dove vieni, la storia di Tim ti ispirerà”.

I crediti di Tara Wood includono i documentari Quentin Tarantino QT8: The First Eight e 21 Years: Richard Linklater.



I produttori della serie su Burton sono la stessa Tara Wood, Joe Clarke e Jake Zortman. I produttori esecutivi sono Allen Gilmer e Riki Rushing di Thunderbird Pictures. La sigla è composta da Danny Elfman.

Liz Tang: "Tim Burton è un'icona culturale globale" “Tim Burton è un autore e artista leggendario con un corpus di opere così ricco e distintivo, che spazia dagli anni '80 ai giorni nostri, da film celebri come Edward mani di forbice, Alice nel paese delle meraviglie, Batman e Beetlejuice, fino al suo ultimo show televisivo Netflix da record, Mercoledì, che ora si sta preparando per una seconda stagione: è davvero un nome familiare e un'icona culturale globale", ha dichiarato Liz Tang, direttrice esecutiva che si occupa delle vendite dei film e che, in questo caso, è a Cannes per vendere questa serie. “Il suo eclettico fascino gotico introdotto attraverso animazione, stop motion, schizzi, poesie, film d'azione dal vivo e tutto il resto ha influenzato generazioni di creatori – e questa docuserie definitiva in 4 parti sarà un viaggio magnificamente realizzato nel suo processo creativo, raccontato attraverso gli occhi degli A-listers più vicini a lui le cui carriere ha contribuito a plasmare. Siamo entusiasti di collaborare con Tara Wood e il suo team per portare questo progetto unico agli acquirenti di tutto il mondo”, ha affermato in esclusiva la direttrice esecutiva Liz Tang a Deadline. approfondimento Tim Burton e Monica Bellucci insieme a Parigi, la foto su Paris Match