Beetlejuice 2, Monica Bellucci nel cast del film di Tim Burton

Il sequel di Beetlejuice, diretto da Tim Burton, arriverà nelle sale americane il 6 settembre 2024 e le riprese sono attualmente in corso nella città di Londra. Il secondo capitolo di Beetlejuice è molto atteso da tantissimi fan, dal momento che è il seguito del primo film, cult, uscito nel lontano 1988. Ora, secondo alcune indiscrezioni, anche l'attrice italiana Monica Bellucci sarebbe in trattative per unirsi al già grande cast del nuovo film firmato Tim Burton. La casa di produzione Plan B (di proprietà di Brad Pitt) sta infatti attivamente lavorando alla realizzazione del sequel atteso da ben trentacinque anni e mentre i dettagli della trama non sono ancora stati del tutto chiariti, quel che è certo è che Beetlejuice 2 proseguirà la storia raccontata nel primo film del 1988, che ha incassato solo negli Stati Uniti oltre 75 milioni di dollari. Il primo capitolo di Beetlejuice (con Michael Keaton, Winona Ryder, Alec Baldwin e Catherine O'Hara) non è stato solo un successo finanziario, ma si è aggiudicato anche un premio Oscar per il miglior trucco.

Un cast non di poco conto Che il valore internazionale di Monica Bellucci fosse ormai riconosciuto, lo provano i già tanti titoli esteri a cui l’attrice ha preso parte, come le grandi produzioni de La Passione di Cristo, la saga di Matrix e l’ultima pellicola a cui ha partecipato, ovvero Mama Mafia con Toni Colette. La sua fama, ormai quindi di tipo internazionale, potrebbe essere nuovamente confermata grazie alla partecipazione in Beetlejuice 2, in cui Monica Bellucci dovrebbe vestire i panni della moglie del personaggio principale interpretato da Michael Keaton. La produzione ha infatti riconfermato la presenza nel cast di Michael Keaton ma anche di Winona Ryder e Catherine O’Hara, che riprendono i corrispettivi ruoli della prima pellicola, ma ha anche annunciato la presenza delle new entries Jenna Ortega e Justin Theorux. Nonostante alcuni di questi attori abbiano già collaborato con il grande regista noir in memorabili pellicole diventate cult, come Winona Ryder in Edward mani di forbice o Michael Keaton in Batman del 1989, è sicuramente la partecipazione della giovane Jenna Ortega ad essere molto attesa. Data la sua recente e già comprovata intesa con il regista Tim Burton nella serie televisiva Mercoledì, è infatti proprio Jenna Ortega, ora, ad avere la maggior parte dei riflettori puntati su di sé.

I rumors della relazione tra Monica Bellucci e Tim Burton All’inizio del 2023 sono circolate alcune foto, divenute protagoniste anche di diverse copertine, che ritraevano l’attrice italiana in compagnia del regista “gotico” Tim Burton, cosa che ha subito fatto pensare ad una relazione tra i due. L’attrice, che è stata sposata per 14 anni con l’attore francese Vincent Cassel (con il quale ha anche avuto due figlie) è stata infatti paparazzata mentre passeggiava a braccetto con il regista Burton per le romantiche vie di Parigi. La relazione non è mai stata ufficialmente confermata da nessuno dei due, ma secondo quanto riportato da Paris Match, Monica Bellucci e Tim Burton si sarebbero ritrovati lo scorso ottobre al Lumière Film Festival di Lione e da lì sarebbe nato il colpo di fulmine. Che la presenza di Monica Bellucci in Beetlejuice 2 rappresenti una sorta di conferma della loro relazione? Ciò che è certo è che l’attesa per il sequel del noto film cult, accolto favorevolmente sia dal pubblico che dalla critica, è ormai quasi finita: la pellicola arriverà nelle sale americane il 6 settembre 2024, e successivamente anche in quelle italiane. leggi anche Tim Burton e Monica Bellucci insieme a Parigi, la foto su Paris Match