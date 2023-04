Beetlejuice 2, Warner Bros annuncia ufficialmente il sequel

La notizia è stata data in occasione del CinemaCon di Las Vegas, con tanto di logo. La produzione spera di girare a Londra tra fine maggio e inizio giugno, come riporta Deadline. La protagonista dovrebbe essere Jenna Ortega, che ha già lavorato con Tim Burton in Mercoledì

Per la gioia dei fan di Tim Burton (che attendevano questo momento da ben 35 anni), Warner Bros ha finalmente annunciato a livello ufficiale la produzione di Beetlejuice 2. L’ha fatto in occasione del CinemaCon di Las Vegas, proiettando una bobina che mostra il logo di Beetlejuice 2.

Il team produttivo di uno dei sequel più attesi della storia del cinema spera di girare a Londra tra fine maggio e inizio giugno, come riporta il magazine statunitense Deadline. La protagonista dovrebbe essere l'ormai mitica Jenna Ortega (ancora secondo le indiscrezioni del sempre ben informato Deadline), la quale probabilmente è diventata l'attrice feticcio di Tim Burton dopo aver interpretato la Mercoledì della sua omonima recente serie TV.

Beetlejuice è uno dei film più amati del regista cult Tim Burton. È uscito nel 1988 ed è fisso all’ottantesimo posto nella classifica delle migliori 100 commedie di sempre, stilata da l’FI’s 100 Years… 100 Laughs.