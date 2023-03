Jenna Ortega in trattative per "Beetlejuice 2" di Tim Burton

L'attrice diventata celebre grazie al suo recente ruolo nella serie TV diretta da Tim Burton per Netflix, la serie dei record “Mercoledì” (la seconda più vista della piattaforma di quelle in lingua inglese, dietro solo a "Stranger Things 4"), potrebbe interpretare la figlia di Lydia Deetz in un sequel del cult movie del regista, l'indimenticabile “Beetlejuice” del 1988. Il ruolo per cui Ortega è in trattative è quello interpretato da Winona Ryder nel film originale

Jenna Ortega è in trattative per Beetlejuice 2 di Tim Burton, come è stato confermato dai media statunitensi (tra cui il sempre ben informato Variety).

La prima fonte che ha riportato in queste ore la notizia del casting di Ortega è il podcast Hot Mic. L’attrice - rappresentato da CAA, Gilbertson Entertainment e Jackoway Austen - è diventata celeberrima grazie al suo recente ruolo da protagonista nella serie televisiva diretta da Burton per Netflix, Mercoledì. Ora potrebbe bissare la collaborazione con il regista americano, interpretando la figlia di Lydia Deetz in un sequel del cult movie di Tim Burton, Beetlejuice. Il ruolo per cui Ortega è in trattative è quello interpretato da Winona Ryder nel film originale del 1988.

Se le trattative dovessero andare a buon fine, questo nuovo progetto segnerebbe la seconda collaborazione con il leggendario director, il quale è stato produttore esecutivo di Mercoledì e ha curato personalmente la regia di quattro degli otto episodi.

Pare che per questo secondo atto di Beetlejuice Michael Keaton riprenderà il suo ruolo da protagonista. Anche perché Burton ha sempre detto che "c''è solo un Beetlejuice, ed è Michael". Come dargli torto?



Per ora i rappresentanti di Warner Bros. e di Jenna Ortega non hanno risposto alla richiesta di commento del magazine americano Variety.

Il sequel era in lavorazione alla Warner Bros. da un po' di tempo prima che la società di produzione di Brad Pitt, la Plan B, entrasse ufficialmente a farne parte nel febbraio dello scorso anno.