Cindyana Santangelo, morta l'attrice di E.R. e CSI Miami

Come ricostruito dal Los Angeles Times, lunedì 24 marzo è scomparsa Cindyana Santangelo. Prevista un’autopsia per conoscere le cause del decesso

È morta Cindyana Santangelo . Il Los Angeles Times ha annunciato la dipartita dell’attrice, ballerina e modella, nota anche per aver recitato nelle serie televisive CSI: Miami ed ER. Sono attualmente in corso le indagini per stabilire le cause del decesso.

Nata nel 1967 a Manhattan, Cindy Lehrer, questo il nome all’anagrafe, è divenuta nota prendendo parte ad alcuni videoclip musicali degli anni ’80 e dei primi anni ’90, tra questi ricordiamo il video di Bust a Move, il brano del rapper Young M.C. e certificato disco di platino in America. Negli anni successivi Cindyana Santangelo ha recitato anche in due serie televisive di enorme popolarità, ovvero CSI: Miami ed ER. Sposata dal 2001 con Frank Santangelo , l’attrice lascia due figli .

Stando a quanto ricostruito, il Los Angeles County Fire Department ha ricevuto una chiamata di emergenza da un'abitazione di Malibu intorno alle 19:15 di lunedì 24 marzo. Portata immediatamente in ospedale, l’attrice è stata purtroppo dichiarata morta. Sconosciute le cause del decesso, prevista un’autopsia.

Samantha Bennington, ex moglie di Chester Bennington, ha ricordato l’amica in un post sul suo profilo Instagram: “Sono profondamente sconvolta per la notizia della scomparsa”. Samantha Bennington ha aggiunto: “Sono qui per voi, Frank e i ragazzi, vi abbiamo avvolti nell’amore e ce la faremo insieme. Questa è una perdita enorme per così tante persone e la nostra comunità ha perso un’incredibile donna, mamma, amica e artista filantropa”.