Addio a Richard Chamberlain, il padre Ralph di "Uccelli di rovo"

L'attore statunitense famoso in tutto il mondo per i ruoli dell'affascinante 'Dottor Kildare' e per il padre Ralph di 'Uccelli di rovo', è morto sabato 29 marzo alle 23.15 all'età di 90 anni, per complicazioni successive a un ictus. La notizia della scomparsa è stata confermata a Variety dal suo pubblicist Harlan Boll