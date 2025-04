The Last of Us, HBO annuncia la terza stagione della serie tv

In attesa del debutto della seconda stagione del thriller post apocalittico previsto per il 14 aprile, in esclusiva su Sky e NOW e in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, HBO ha annunciato con un breve video che ci sarà una terza stagione

HBO con un breve video (che potete vedere in testa all'articolo) ha annunciato che The Last of Us è stata rinnovata per una terza stagione. Il claim di lancio è davvero efficace: It can’t be for nothing. Season 3 is coming. #TheLastOfUs (Non può essere stato inutile. La terza stagione è in arrivo.)

La notizia ha entusiasmato sia la critica sia il pubblico. La comunicazione arriva a pochi giorni dal debutto della seconda attesissima stagione. Dal 14 aprile, infatti, in contemporanea con gli Stati Uniti, in esclusiva su Sky e NOW potremo ammirare i nuovi episodi dellla serie HBO e Sky Exclusive vincitrice dell’Emmy Award® The Last of Us, ispirata al celebre videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation®. Con Pedro Pascal e Bella Ramsey.