The Last of Us, oltre mille persone alla maratona rewatch a Milano

A poco più di una settimana dal debutto dei nuovi episodi, sabato 5 e domenica 6 aprile il Museo Nazionale delle Scienze e della Tecnica ha ospitato un evento che ha permesso ai fan di rivivere le emozioni e approfondire le tematiche della serie HBO. La seconda stagione arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW lunedì 14 aprile

Ancora una settimana e poi, da lunedì 14 aprile, la seconda stagione di The Last of Us approderà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie HBO vincitrice dell’Emmy Award® ispirata al celebre videogioco Naughty Dog per Play Station, è pronta a tornare nelle case degli italiani, in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti, e i fan hanno avuto modo di ingannare l’attesa con un grande evento organizzato il weekend scorso al Museo Nazionale delle Scienze e della Tecnica da Sky e NOW, con Billboard Italia media partner dell’evento: THE LAST OF US – REWATCH & SURVIVE.

Gli incontri di sabato

Ad aprire le danze, sabato, i primi due episodi e il panel “Il potere del cinema e dello storytelling”, con Mr. Marra e il collettivo ArteSettima a discutere della potente storia al centro di The Last of Us. A commentare il terzo amatissimo episodio dedicato alla storia d’amore tra Bill e Frank, sono invece stati Camilla Boniardi e Guglielmo Scilla nel panel “Tra vivere e sopravvivere: l’amore in The Last of Us”. La giornata di sabato si è poi chiusa con il quarto episodio e il panel “Dietro le voci di The Last of Us”, con Maurizio Merluzzo e i doppiatori di Bella Ramsey e Pedro Pascal, Arianna Vignoli e Lorenzo Scattorin (che dà la voce a Joel anche nel videogioco).

Gli incontri di domenica

Domenica si è partiti con la proiezione di quinto e sesto episodio seguiti dal panel “The Last of Us: come ca**o hanno fatto?”, con Victor Laszlo e i ragazzi della Slimdogs a parlare del dietro le quinte e del making of della serie. Il settimo e l’ottavo episodio sono stati seguiti invece dal panel dal titolo “The Last of Us: dal videogioco alla serie”, con Pow3r e Machedavvero, moderati da Himorta per parlare di come gli autori Craig Mazin e Neil Druckmann abbiano lavorato sull’adattamento della storia. L’ultimo episodio ha poi avuto a coronamento un incontro in cui si è parlato della colonna sonora della serie, realizzata da Gustavo Santaolalla, con Diego Naska e Alessio Stigliano, prima che lo stesso Naska si esibisse in una performance acustica.

Ma THE LAST OF US – REWATCH & SURVIVE è stata anche l’occasione per incontrarsi tra fan, conoscere e apprezzare cosplayer ispirati dai personaggi della serie, concedersi delle photo opportunity, mangiare e bere con i burger Meat Crew di Mocho.