Addio a Mark Peploe, sceneggiatore de “L’Ultimo Imperatore”

Si è spento a Firenze, all’età di 82 anni, Mark Peploe, sceneggiatore britannico premio Oscar per “L’Ultimo Imperatore” e collaboratore di registi come Bernardo Bertolucci e Michelangelo Antonioni

Mark Peploe, sceneggiatore britannico vincitore del premio Oscar per “L’Ultimo Imperatore” di Bernardo Bertolucci, è morto a 82 anni a Firenze dopo una lunga malattia. La notizia è stata confermata dalla famiglia al quotidiano britannico The Guardian. Nato a Nairobi nel 1943, Peploe ha firmato alcune delle sceneggiature più significative del cinema d’autore europeo, collaborando con registi del calibro di Michelangelo Antonioni e lo stesso Bertolucci, che nel 1979 aveva sposato sua sorella Clare.

Una carriera tra grandi registi e riconoscimenti internazionali

Dopo un inizio come documentarista, Peploe si era dedicato alla scrittura cinematografica. Il suo primo copione fu “The Pied Piper” di Jacques Demy (1972), ma il successo arrivò con “Professione: Reporter” (1975), diretto da Antonioni e interpretato da Jack Nicholson. Il film, inizialmente accolto con freddezza, è oggi considerato un capolavoro del decennio. Con Bertolucci, Peploe firmò la sceneggiatura de “L’Ultimo Imperatore” (1987), che vinse nove premi Oscar nel 1988, tra cui quello per la miglior sceneggiatura non originale. Collaborò anche a “Il tè nel deserto” (1990) e “Piccolo Buddha” (1994).