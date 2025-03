Bianca Censori vorrebbe lasciare Kanye West (ma è complicato)

Secondo una fonte vicina alla coppia, Kanye si troverebbe ora in Giappone, mentre Bianca sarebbe rimasta a Los Angeles. Tuttavia, per lei non sarebbe semplice liberarsi dal controllo e dall'ossessione del marito

Sembra che Bianca Censori sia "spaventata" da Kanye West, e che stia lottando per liberarsi di lui. Questo quanto una fonte vicina alla coppia avrebbe detto a Page Six.

Bianca Censori sta provando a liberarsi di Kanye West

Le voci di crisi tra Bianca Censori e Kanye West si rincorrono da tempo.

“Penso che Bianca voglia lasciarlo, ma non è facile. Kanye controlla molti aspetti della sua vita", questo quanto riportato da PageSix. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare presto: un insider ha rivelato che West, 47 anni, si trova attualmente in Giappone, mentre Censori, 30 anni, è rimasta a Los Angeles. La coppia aveva trascorso le ultime settimane in vari hotel californiani, dopo aver vissuto per gran parte degli ultimi anni in Giappone. L'ultima volta che i due sono stati visti insieme in pubblico risale a febbraio, a West Hollywood.

"La scorsa settimana Bianca si è trasferita in un altro hotel di Los Angeles, ma qualcuno ha spifferato tutto,” ha rivelato la fonte. “Kanye ha mandato le sue guardie del corpo e non le ha dato tregua… Questo è successo circa una settimana fa: ora lui ha lasciato la città".

"Quella che vive è una situazione opprimente," ha aggiunto. "Dovrebbe scappare, ma lui è ossessionato da lei. Per Bianca è difficile riuscire a muoversi liberamente e andarsene".