Kanye West, il film (da 25 milioni) con Bianca Censori

"Sono così orgoglioso che mia moglie abbia recitato nel suo primo film, girato in Giappone con la regia di Vanessa Beecroft e prodotto da me", ha scritto su Instagram Kanye West, condividendo il poster del film (con Bianca Censori nuda, sdraiata di spalle). La premiere, andata in scena a Los Angeles domenica 23 febbraio, è stata annunciata a sorpresa solamente qualche ora prima.

Cosa sappiamo sulla prima del film

Bianca Censori è arrivata al luogo della prima (un magazzino di Koreatown, a Los Angeles) con un mantello nero e una mascherina sul volto.

Secondo alcuni insider, come riportato da PageSix, il film in questione sarebbe un film di moda, con diverse clip in cui Bianca Censori si mostra senza veli, con una parrucca bionda e una tutina trasparente. Un'altra scena ancora, la vede in lingerie e coi capelli corti.

La scorsa settimana, una fonte aveva anticipato al Post che il controverso duo avrebbe prodotto un film insieme: "Si tratta di una specie di film di moda. È questa la visione che Kanye ha di Bianca, se dovessimo vederla attraverso i suoi occhi: la calma e il caos. Tutto è incentrato su di lei".