Non solo Bianca Censori, i nude look più famosi di sempre. FOTO

Le sfilate sono gli appuntamenti perfetti per le star appassionate di moda per sperimentare look d'impatto, anche molto seducenti. In questa carrellata, alcuni look recenti visti alle Fashion Week di Parigi e non solo su Rita Ora, Florence Pugh e Julia Fox (quest'ultima diventata celebre per il suo stile trasgressivo e per il gusto per un'estetica del nudo fortemente contemporanea perseguita attraverso la moda)



