Kim Kardashian potrebbe aver rovinato il vestito di Marilyn Monroe

A un mese e mezzo dal Met Gala 2022, che ha visto Kim Kardashian spiccare tra gli ospiti di quello che viene considerato l'evento più glamour dell'anno, continua a far discutere il prestito dell'abito originale di Marilyn Monroe realizzato nel 1962 e indossato dalla celebre imprenditrice e reality star statunitense alla luce delle recenti notizie sulle condizioni dello storico capo diffuse online sui profili social di appassionati e curatori. L'abito potrebbe essersi rovinato dopo l'uso, come dimostrano le immagini pubblicate su Instagram.



L'iconico vestito di Marilyn approfondimento Marilyn Monroe, la diva icona del cinema. FOTO Il raffronto delle foto del cosiddetto “Happy Birthday Mr. President Dress”, ovvero l'abito che Marilyn Monroe ha indossato al Madison Square Garden in occasione del quarantacinquesimo compleanno di John Kennedy, prima e dopo il Met Gala offre al pubblico dei social e agli addetti ai lavori l'occasione per discutere ancora una volta dell'apparizione di Kim Kardashian sul famoso tappeto rosso del Metropolitan Museum of Art di New York. Non c'è dubbio che la più celebre delle Kardashian sia stata la protagonista assoluta di quella serata il cui scopo era omaggiare la storia della moda americana, tema centrato dall'imprenditrice e regina dei social proprio attraverso la scelta di un abito a dir poco iconico.

I danni al vestito nelle foto sui social approfondimento Met Gala, i migliori look degli anni precedenti. FOTO Se la discussione sulla legittimità di dare in concessione - sebbene per pochi minuti - un abito così importante e delicato a un'altra persona oltre la sua proprietaria, aveva tenuto banco nei giorni successivi all'evento, a dividere la rete sono ora le condizioni dell'abito che dalle foto risulterebbe compromesso nella parte posteriore.

Il nude dress, un abito dal tessuto sottile e impalpabile punteggiato di cristalli, realizzato al tempo su misura per fasciare al millimetro le curve della bionda più amata di Hollywood, appare danneggiato nella stoffa della parte posteriore e, sempre sul retro, alcuni cristalli sembrano mancare.

La questione, sollevata da Scott Fortner esperto dell'archivio privato Marilyn Monroe Collection, è stata rilanciata in rete dal popolare profilo Diet Prada che già in passato ha sollevato l'attenzione dei media su temi controversi nel mondo della moda che talvolta hanno avuto una eco così forte da travolgere i soggetti menzionati.



L'originale e la replica per il Met Gala Fortner è stato tra i primi a sottolineare che la Kardashian probabilmente ha indossato una pelliccia bianca su red carpet poiché non era riuscita a chiudere perfettamente la cerniera dell'abito originale concessole da Ripley's Believe It or Not, attuale custode e proprietario del capo, solo per il tempo del passaggio sul red carpet prima della cena di gala. Per il resto della serata, l'imprenditrice avrebbe infatti indossato una replica del vestito, la stessa utilizzata nel photoshooting i cui scatti sono stati pubblicati sul suo profilo da milioni di follower diventando presto virali.



Il prestito dell'abito a Kim Kardashian Kim Kardashian non ha fatto mistero di aver fatto molti sacrifici nelle settimane prima dell'evento che l'hanno condotta a perdere circa sette chili e molto si è discusso sul lungo trattamento di decolorazione che l'ha portata a sfoggiare una inconsueta capigliatura bionda. Allo stesso tempo la star della tv ha ringraziato ampiamente Ripley's per l'enorme privilegio di averle fatto vestire un abito che prima di allora era stato indossato solo dalla Monroe.

Qualche giorno dopo l'imprenditrice è tornata in Florida a visitare l'esposizione che ospita l'abito e che ora tiene in mostra, a parte, anche la stola di pelliccia con i sandali trasparenti con platform che sono serviti per completare il look della Kardashian per il Met Gala 2022.

Sulla questione dei danni all'iconico vestito di Marilyn disegnato da Bob Mackie non ci sono repliche, al momento, né da parte della Kardashian né da parte di Ripley's, accusato di incuria nei confronti di un vestito di grandissimo valore (nel 2016 era stato acquistato per quasi cinque milioni di dollari), considerato una vera e propria opera d'arte in quanto profondamente rappresentativo della cultura pop contemporanea.