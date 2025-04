Antonello Fassari, i funerali l’8 aprile a Roma

Una vita tra successi e battaglie

Oltre alla sua brillante carriera, Antonello Fassari aveva parlato apertamente anche delle difficoltà personali. Nel 2024, ospite del programma La volta buona, aveva raccontato di aver vissuto un periodo complicato dopo la fine del suo matrimonio, durato oltre vent’anni. La separazione aveva contribuito a scatenare episodi di ansia e depressione, poi aggravati da problemi fisici come l’angina, una patologia cardiaca che gli causava dolore al petto.

"Stavo male, non riuscivo a fare le cose di tutti i giorni. Sentivo come una carpa dentro, qualcosa che mi mordeva. Ero divorato dalle ansie. Però fortunatamente le cure mediche e le attenzioni di persone preparate mi hanno salvato la vita", aveva dichiarato in quell’intervista. Nonostante queste sfide, Fassari aveva continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, partecipando a progetti cinematografici e televisivi. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il panorama artistico italiano.