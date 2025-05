Gianna Nannini, il testo e il significato del nuovo singolo Panorama

La ricorrenza dell’immagine della "pelle nuda" esalta il carattere sensuale e diretto della relazione, mentre il tema della velocità richiama un bisogno urgente di vivere pienamente, senza rimpianti né censure. Frasi come “sarà che sono stupida” e “me li cerco certi guai” esprimono con lucidità una forma di autoironia e accettazione dei propri limiti, ma anche la rivendicazione di una libertà personale fatta di scelte impulsive, imperfette e vere. In questo senso, la canzone non parla solo di eros, ma anche di autenticità emotiva e del coraggio di esporsi, anche a costo di soffrire. Panorama diventa così un inno alla vulnerabilità come forza, alla voglia di non rinunciare a se stessi per aderire a modelli rassicuranti, e alla musica come catalizzatore di questa esperienza profonda e liberatoria.

Il tour di Gianna Nannini, tutte le date del 2025



In attesa di nuovi progetti discografici, Gianna Nannini porterà il suo rock energico su e giù per l’Europa con una lunga serie di concerti tra festival e venue iconiche. Tre gli eventi speciali italiani, che trovate di seguito. Il tour è prodotto da Friends & Partners.



• 26 giugno – Roma – Circo Massimo

• 17 settembre – Caserta – Reggia di Caserta

• 21 settembre – Verona – Arena di Verona



A seguire, altre 29 tappe europee che attraversano Italia, Germania, Svizzera e Liechtenstein:



• 01/07 Pompei (NA), IT – Beats of Pompei (Anfiteatro degli Scavi)

• 03/07 Bologna, IT – Sequoie Music Park

• 04/07 Bard (AO), IT – Estate al Forte

• 06/07 Codroipo (UD), IT – Villa Manin

• 12/07 Marostica (VI), IT – Marostica Summer Festival Volksbank 2025

• 13/07 Pistoia, IT – Pistoia Blues Festival

• 15/07 Nichelino (TO), IT – Sonic Park

• 17/07 Locarno, CH – Moon & Stars Festival

• 18/07 Rosenheim, DE – Rosenheim Sommerfestival

• 20/07 Hamburg, DE – Stadtpark Open Air

• 21/07 Wiesbaden, DE – Rheingau Musik Festival

• 23/07 Regensburg, DE – Thurn Und Taxis – Schlossfestspiele

• 25/07 Vaduz, LI – Soundz

• 26/07 Lauchheim, DE – Festival Schloss Kapfenburg

• 28/07 Freiburg, DE – Zelt-Musik-Festival

• 29/07 Füssen, DE – Barockgarten Am Festspielhaus

• 31/07 St. Wendel, DE – Bosenbach Festival

• 02/08 Ebern, DE – Roesler Open Air Schloss Eyrichshof

• 03/08 Weimar, DE – Erbenhof Schallkultur Festival

• 06/08 Lanciano (CH), IT – Parco Villa Delle Rose

• 09/08 Santa Margherita di Pula (CA), IT – Forte Arena

• 13/08 Macerata, IT – Sferisterio

• 18/08 Apricena, IT – Suonincava – Cava dell’erba

• 19/08 Ostuni, IT – Foro Boario

• 21/08 Roccella Jonica (RC), IT – Roccella Summer Festival

• 23/08 Catania, IT – Sotto Il Vulcano Fest

• 24/08 Palermo, IT – Dream Pop Festival

• 29/08 Arbon, CH – Summerdays Festival

• 30/08 Spiez, CH – Seaside Festival