Dopo le date europee (completamente sold-out), la rocker arriva in Italia. In scaletta, i suoi più grandi successi ma anche i brani tratti dagli ultimi album

Il Sei nell'anima tour - European Leg di Gianna Nannini, sold-out nei palazzetti più importanti d'Europa - è arrivato in Italia. Giovedì 12 dicembre, la cantante è attesa all'Unipol Forum di Milano. I live che segnano il ritorno della rocker italiana sui palcoscenici di tutta Europa - prodotti da Friends & Partners in co-produzione con 3Monkeys - vedranno Gianna esibirsi sul palco progettato Jordan Bavev per Blearred, che firma la scenografia e il disegno luci, taglienti e incisive come le decine di catene di ferro che scendono dal soffitto, incorniciando come una gabbia il muro di led che sullo sfondo accompagna lo show.

Gianna Nannini in tour in Italia

In scaletta Gianna Nannini porterà hit come Fotoromanza, I maschi, Sei nell’anima, Meravigliosa creatura e America ma anche i brani tratti dall'ultimo album 1983, come Silenzio, Filo spinato e Io voglio te. L’intro dello show è un potente estratto del brano Ottava vita, recitato dalla voce graffiata dell’artista che, sulle note di 1983, accende l’entusiasmo del pubblico avvolta da un completo in pelle customizzato, firmato Christian Dior, che cura in esclusiva ogni cambio abito.

Presenti in scaletta i brani più intensi dell’ultimo album di inediti, SEI NEL L’ANIMA (da Silenzio a Lento lontano, da Filo spinato a Io voglio te), ma non mancano i suoi più grandi successi: Profumo, I maschi, Fotoromanza, Meravigliosa Creatura, eseguita con una intro da brividi a cappella e un assolo di batteria, Sei nell’anima, Bello e impossibile, Latin Lover. Una carrellata senza soluzione di continuità che si chiude in up regalando una splendida versione di America con cui Gianna saluta il pubblico inchinandosi in fila con la sua band per raccogliere gli ultimi fragorosi applausi.

Dopo Milano, il tour di Gianna Nannini toccherà:

il Nelson Mandela Forum di Firenze il 13 e 14 dicembre (entrambe le date sold-out)

il 13 e 14 dicembre (entrambe le date sold-out) l'Inalpi Arena di Torino il 16 dicembre

il 16 dicembre il Nelson Mandela Forum di Firenze il 18 dicembre

il 18 dicembre il Pala Sele di Eboli il 20 dicembre (sold-out)

il 20 dicembre (sold-out) il Palazzo dello Sport di Roma il 21 dicembre (sold-out)

Seguirà, nell'estate del 2025, un tour tra i più importanti festival estivi con il Sei nell'anima - Festival European Leg 2025.