Sei nell'anima tour, Gianna Nannini per l'Europa a tutto rock

Quel graffio inconfondibile, quell'energia e poi le luci, le catene che scendono dall'alto: tutto è spettacolo, tutto è rock, tutto questo è “SEI NELL’ANIMA TOUR - EUROPEAN LEG 2024”. Sul palco con Gianna i musicisti internazionali Simon Phillips alla batteria, Davide Tagliapietra alle chitarre e alla direzione musicale, Milton McDonald alla chitarra, Francis Hylton al basso, Christian Rigano alle tastiere e ai cori Isabella Casucci e Sofia Gaudenzio. “Questo concerto è completamente innovativo sul piano musicale, è creato dall’inizio alla fine come un’onda sulla quale cavalco sul surf, con la voce", ci dice. "Questo avviene perché non usiamo il click e nessuna tecnologia, nessuna sequenza, niente è in base. Si basa solo sulla dinamica che viene data da Simon Philips alla batteria, è lui il click. Questa è una novità perché non irrigidisce la musica, la rende tutta una scoperta continua, alti, bassi, è come un concerto di musica classica. Considero questo concerto un classico del rock. Tutti i miei pezzi sono suonati in questo modo, pezzi nuovi a vecchi, li ho amalgamati”.

Dopo Monaco, i rock show proseguono

Il 30 novembre ad Hannover @ Swiss Life Hall (SOLD OUT), il 1 dicembre a Francoforte @ Jahrhunderthalle (SOLD OUT), il 3 dicembre a Berlino @ Uber Eats Music Hall (SOLD OUT), il 4 dicembre a Essen @Grugahalle (SOLD OUT), il 6 dicembre a Ludwigsburg @ MHP Arena (SOLD OUT), il 7 dicembre a Ravensburg @ Oberschwabenhalle (SOLD OUT), il 9 dicembre a Nuremberg @ Kia Metropol Arena (SOLD OUT), il 10 dicembre a Kassel @Nordhessen Arena (SOLD OUT), il 12 dicembre a Milano @ Unipol Forum, il 13 e il 14 dicembre a Firenze @ Nelson Mandela Forum (SOLD OUT), il 16 dicembre a Torino @ Inalpi Arena, il 17 dicembre a Milano @ Unipol Forum (SOLD OUT), il 18 dicembre a Firenze @ Nelson Mandela Forum, il 20 dicembre a Eboli @ Pala Sele (SOLD OUT), il 21 dicembre a Roma @ Palazzo dello Sport (SOLD OUT).

Gli appuntamenti non finiscono qui: l’estate 2025 vedrà Gianna calcare i palchi di alcuni dei festival europei più importanti con il Sei nell’anima - Festival European Leg 2025.