Gianna Nannini, il nuovo album Sei Nel L'Anima in uscita il 22 marzo

Anticipato dal singolo Silenzio

Il disco è stato anticipato a gennaio dall’uscita del singolo Silenzio. SEI NEL L’ANIMA è un concept album con cui Gianna Nannini intende aprirsi e offrirsi al suo pubblico attraverso 12 canzoni personali e sentite, con atmosfere soul e blues che riportano alle origini della sua carriera.

L’album è già disponibile per il presave e il preorder in tre versioni in vinile (nero, bianco autografato in esclusiva Amazon.it, grigio autografato e numerato in esclusiva solo sullo store Sony Music) e cd (con versione autografata in esclusiva per LaFeltrinelli).