IL BEST OF E IN ITALIA- Alla fine del 2007 esce GiannaBest, un doppio album contenente ventisei suoi successi e tre inediti: il disco vende oltre mezzo milione di copie. Nel 2008 Gianna Nannini scrive la canzone Colpo di fulmine per Giò Di Tonno e Lola Ponce che vince il Festival di Sanremo 2008. Lo stesso anno partecipa al singolo di Fabri Fibra In Italia che ottiene un grandissimo successo e duetta con Pacifico in Tu che sei parte di me