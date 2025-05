La Milanesiana 2025, gli ospiti, da Joan Baez a Carlo Verdone. FOTO

La ricchissima rassegna ideata da Elisabetta Sgarbi per celebrare la cultura in tutte le sue forme va in scena dal 22 maggio al 28 luglio, con 64 appuntamenti in 20 città italiane. Il tema di quest’anno è l’intelligenza, intesa come elemento che accomuna ogni forma di vita. Ecco alcune delle guest star più attese di questa 26ma edizione della manifestazione, tra quelle che sono già state protagoniste e quelle che lo saranno prossimamente



A cura di Camilla Sernagiotto