1/13 ©IPA/Fotogramma

Compie 90 anni uno dei simboli della musica leggera italiana: Ornella Vanoni. Nata il 22 settembre 1934 a Milano, in una famiglia borghese, fin da giovane mostra interesse per il mondo dell'arte, in particolare per il teatro. Si iscrive all'Accademia di Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano, dove inizia la sua formazione artistica sotto la guida del regista Giorgio Strehler. È proprio a Strehler - divenuto anche suo compagno - che Vanoni deve il suo primo importante debutto con la compagnia del Piccolo Teatro

Ornella Vanoni per i suoi 90 anni si regala "Ti Voglio" con Elodie e Ditonellapiaga