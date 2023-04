Ornella Vanoni si dichiara a Marracash: “Se fossi stata più giovane…”

Il “debole” di Ornella Vanoni per Marracash

"Ma non saremmo andati d'accordo perché vado in tristezza anche io. Sono sempre triste anche io, un disastro" ha continuato Ornella Vanoni. Il riferimento è alle dichiarazioni del rapper che, nel 2021, ha spiegato di soffrire di bipolarismo e di essere soggetto a lunghi periodi di depressione.

Per la verità, la cantante non ha mai nascosto il suo “debole” nei confronti di Marracash. I due si conoscono da tempo, e sono ottimi amici. Nel corso di un’intervista a Radio Deejay, lo scorso anno, Vanoni ha raccontato di aver “perso la testa” per lui nel momento in cui lo ha visto. "L’ho visto in un locale e ho completamente perso la testa, poi siamo diventati grandi amici. Mi era successa la stessa cosa anche con Paolo Fresu” queste le sue parole, pronunciate ad un divertito Michele “Wad” Caporosso (conduttore di Say Waaad). Durante quella inedita intervista a quattro, Marracash e Ornella Vanoni parlarono a lungo d’amore.

Marracash raccontò di aver fatto tanti discorsi con Ornella, parlando di tutto ma soprattutto di sentimenti. “Tu ci credi nell’amore?” le chiese. E lei rispose: “Per me l’amore eterno è un amore non consumato. Io ci credo, ma sono una donna difficile. L’amore più lungo è durato tre anni, mi annoio. Nella mia vita ho amato infinitamente un solo uomo”.