Sanremo 2023, Ornella Vanoni super ospite

Ci sarà anche Ornella Vanoni , in veste di super ospite, alla serata finale del festival di Sanremo edizione 2023 ( LO SPECIALE ). L'annuncio è stato dato nel corso del Tg1 della sera da Amadeus. Dopo i Depeche Mode e il loro rock elettronico annunciati per la finalissima, spazio quindi a una regina della canzone italiana che con i suoi 88 anni, salirà sul palco dell'Ariston regalando al pubblico emozioni e ricordi.

approfondimento

Gianni Morandi e Sangiovanni si fanno rimandare a prendere il latte

La serie dei super ospiti si arricchisce e si allunga. Ieri si vociferava anche di una partecipazione di Madonna. A parte Gianni Morandi che affiancherà Amadeus in tutte le serate a partire dal 7 febbraio fino all'ultima dell'11, questo festival di Sanremo potrà contare su ospiti del calibro di Al Bano e Massimo Ranieri, Black Eyed Peas, Depeche Mode, Maneskin, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Peppino di Capri, i Pooh, Blanco e Mahmood. Questi artisti saliranno tutti sul palco dell'Ariston. Ma non finisce qui. Fuori dal teatro, spazio ad altri ospiti: in piazza Colombo, canteranno anche con collegamento, Achille Lauro, Annalisa, Piero Pelù, La Rappresentante di Lista, Francesco Renga e Nek. E poi al porto di Sanremo, sulla nave Costa Smeralda, avranno luogo le esibizioni di Salmo, Fedez, Guè e Takagi & Ketra.