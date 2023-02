Gianni Morandi e Sangiovanni si fanno rimandare a prendere il latte

La canzone è stata pubblicata nel 1963 e dunque proprio quest’anno compirà 60 anni: per la ricorrenza verrà pubblicata in una nuova versione prodotta da Shablo

Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, la hit senza tempo di Gianni Morandi pubblicata nel 1963, che proprio quest’anno compirà 60 anni, verrà pubblicata in una nuova versione prodotta da Shablo. La nuova Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte 2.0 (già disponibile in pre-save e pre-add) sarà pubblicata dal 7 febbraio su tutte le piattaforme digitali per Epic/Sony Music e vedrà la collaborazione di uno degli artisti simbolo della Generazione Z, sangiovanni.



L’annuncio della nuova versione di Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte arriva a poco più di due settimane dall’inizio della 73esima edizione del Festival di Sanremo, che dal 7 all’11 febbraio vedrà il cantante di Monghidoro in veste di conduttore al fianco di Amadeus. La presentazione di Sanremo 2023 va ad aggiungere un ulteriore tassello al lungo rapporto tra Morandi e il Festival: la conduzione delle edizioni del 2011 e del 2012 e sette partecipazioni come concorrente, ultima fra tutte quella dello scorso anno, con il brano Apri tutte le porte (certificato Disco di Platino). Apri tutte le porte, dopo L’Allegria e La Ola, è il terzo brano scritto dall’amico e compagno di avventure musicali Jovanotti, con cui ha condiviso il palco in tante serate estive al Jova Beach Party.



Gianni Morandi e sangiovanni hanno deciso di duettare sulle note dell’intramontabile hit per festeggiare i 60 anni dalla sua pubblicazione, abbattendo le barriere generazionali che separano la GenZ dagli anni ’60. È straordinario vedere una delle nuove voci del pop italiano cantare Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte, un brano pubblicato 60 anni fa che continua ad essere tramandato di generazione in generazione. Al momento della pubblicazione di Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte Gianni Morandi aveva poco meno di 20 anni, l’età compiuta 60 anni dopo dal giovane artista vicentino lo scorso 9 gennaio.