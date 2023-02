FantaSanremo 2023, i nomi più divertenti delle squadre

Il sito Trend online ha stilato una lista con alcuni dei nomi più divertenti delle squadre iscritte al FantaSanremo, tra cui Real Madeus, Atletico 31, Olly e Benji e Ultimo ma non ultimo Condividi

Martedì 7 febbraio si alzerà il sipario sulla 73° edizione del Festival di Sanremo. Amadeus sarà affiancato da Gianni Morandi nel corso di tutte le serate e da quattro co-conduttrici: Chiara Ferragni nella prima e ultima serata, Francesca Fagnani nella seconda, Paola Egonu nella terza e Chiara Francini nella quarta. In attesa dell'inizio della kermesse, il pubblico è già in fibrillazione anche per il gioco divenuto virale sui social, ovvero il FantaSanremo. Il sito Trend online ha stilato una lista con alcuni dei nomi più divertenti delle squadre iscritte.

La kermesse dello scorso anno ha segnato l'esplosione mediatica del FantaSanremo con il coinvolgimento di tantissimi utenti. Quest'anno il successo non è stato da meno con centinaia di migliaia di squadre iscritte.

Se in questi giorni il pubblico è impegnato a scegliere quali artisti schierare tenendo in considerazione il valore in baudi e le quotazioni dei bookmaker, il sito Trend online ha stilato una lista con i nomi più divertenti scelti dagli utenti.

La maggior parte dei nomi richiama i cantanti in gara o i protagonisti della musica, si va quindi da Paris Saint Grignan a Real Madeus passando per Rosa Chemical Brothers, Ternananai e per il team mantovano Oxanax.

Troviamo poi Bayern Morgan, Atletico 31, Olly e Benji e Ultimo ma non ultimo. Lo scorso anno il FantaSanremo venne vinto da Emma che riuscì a battere tutti gli altri artisti in gara, a chi andrà la vittoria di quest'anno?