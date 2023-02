Sanremo 2023, l'arrivo di Chiara Ferragni all'Ariston

L'imprenditrice digitale, tra gli ospiti più attesi del Festival di Sanremo (7-11 febbraio) è giunta nel pomeriggio al teatro Ariston. A quanto si apprende, i Ferragnez avrebbero affittato una villa sulle alture, nel Comune di Cipressa, lontano dal caos di Sanremo, per trascorrere la settimana festivaliera Condividi

La blogger e imprenditrice Chiara Ferragni, tra gli ospiti più attesi della 73esima edizione del Festival, arriva al Teatro Ariston nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 febbraio. In attesa di vederla nella serata d'apertura e in quella di chiusura, rispettivamente martedì 7 e sabato 11 febbraio, nelle vesti di co-conduttrice accanto ad Amadeus, eccola sbarcare a Sanremo, accolta da fotografi e fan. Il marito Fedez, invece, è stato avvistato qualche giorno fa mentre passeggiava in via Matteotti. Speciale Sanremo 2023: tutte le news

dove alloggeranno i ferragnez? approfondimento Sanremo, Chiara Ferragni devolve il suo compenso in beneficenza A quanto si apprende, i Ferragnez avrebbero affittato una villa sulle alture, nel Comune di Cipressa, lontano dal caos di Sanremo, per trascorrere la settimana festivaliera. Si tratta di villa Dendi, che in passato venne erroneamente attribuita alla famiglia di Mussolini. Una leggenda, o forse una bufala, che circola ancora in paese. "Ho saputo da un amico di fuori provincia che sono a Cipressa", afferma il sindaco del piccolo centro collinare, Filippo Guasco, con riferimento a Ferragni e Fedez. E aggiunge: "L'anno scorso, nei giorni del Festival, in quella villa ha soggiornato Elisa, che devo dire è stata molto cortese e apprezzata per la sua simpatia". Elisa, infatti, si fermò nella piazza del paese per salutare i bambini, regalando un piacevole fuori programma

le mise di Chiara Ferragni a sanremo approfondimento Chiara Ferragni, prove abito a Parigi in vista di Sanremo 2023 Sul palco dell'Ariston l'imprenditrice digitale indosserà creazioni Dior e Schiaparelli, capi di alta moda confezionati per lei da due designer che ama molto: Maria Grazia Chiuri e Daniel Roseberry, rispettivamente a capo delle due divisioni creative. Non è una sorpresa, per chi segue la quotidianità, lavorativa e non, di Chiara Ferragni, sapere che l'imprenditrice vestirà abiti delle due case di moda parigine poiché nel suo repertorio di look favolosi ci sono davvero tantissimi abiti dei due brand.

Chiara Ferragni a Sanremo - ©IPA/Fotogramma

L'arrivo di Chiara Ferragni - ©IPA/Fotogramma

