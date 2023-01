Chiara Ferragni, prove abito a Parigi in vista di Sanremo 2023

L'imprenditrice rivela sui social alcune informazioni a proposito dei designer impegnati coi look che indosserà nel corso della kermesse canora. Tutti gli indizi, per ora, sono legati alla sua recente trasferta a Parigi Condividi

Mancano tre settimane al Festival di Sanremo e per Chiara Ferragni è tempo di fare sul serio. L'imprenditrice è volata a Parigi per ventiquattro ore per provare gli abiti che indosserà sul palco dell'Ariston, una trasferta di cui ha dato un'anticipazione sui social attraverso foto e Stories. La trentacinquenne ha poi raggiunto i suoi compagni di avventura, Amadeus, Gianni Morandi, Chiara Francini e Francesca Fagnani, per uno shooting fotografico. Per tutti, il conto alla rovescia è già iniziato.



A Parigi per Dior e Schiaparelli approfondimento Sanremo, Chiara Ferragni devolve il suo compenso in beneficenza Chiara Ferragni ha deciso di dare una succosa anticipazione ai suoi follower in vista di Sanremo ed è partita proprio dal punto su cui si interrogano tutti da quando è stata annunciata come co-conduttrice: il suo guardaroba. Cosa indosserà Chiara Ferragni? La modella e imprenditrice non ha potuto, naturalmente, rivelare i dettagli ma è abbastanza chiaro dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram che a Parigi ha fatto una sosta da Dior, nel quartier generale dell'amata stilista Maria Grazia Chiuri, che ha già provveduto agli abiti della Ferragni per gli eventi più importanti della sua vita (non ultimo, il matrimonio con Fedez) e che certamente sarà all'opera con qualche creazione su misura per la kermesse della canzone italiana.

Se le creazioni della Chiuri sono un punto fermo nel guardaroba della Ferragni, il cuore dell'imprenditrice batte anche per un altro brand parigino: Schiaparelli. Da Parigi Chiara Ferragni è tornata, infatti, con un souvenir importante, un paio di calzature platform con una suola dall'altezza considerevole, che gli appassionati di moda avranno senz'altro riconosciuto poiché recano l'inconfondibile firma di Daniel Roseberry, lo stilista americano che da diverse stagioni si occupa della Maison di Madame Schiaparelli.

Le vistose scarpe sono apparse sul set fotografico dove l'imprenditrice si è unita al resto del cast artistico di Sanremo 2023 con eccezione di Paola Egonu. La reunion è stata ampiamente documentata.



Il servizio fotografico con Amadeus, Morandi e le altre GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip Se Chiara Ferragni e Chiara Francini hanno scelto di celare i loro look per il servizio fotografico con degli accappatoi di spugna, non ci sono dubbi che il Festival di Sanremo dell'imprenditrice della moda e star dei social sarà all'insegna del glamour. Le scarpe Schiaparelli e il trucco da sera con occhi marcati da ombretto scuro e glitter, l'acconciatura coi capelli all'indietro e i maxi orecchini a cerchio, rappresentano più di un indizio su quale sarà lo stile della trentacinquenne per la sua settimana ligure: originale, femminile e sicuramente d'effetto. Non è da escludere che Chiara Ferragni stupirà il pubblico con qualche scelta eccentrica ma è lei stessa a promettere che presto, sempre via social, racconterà di più e nelle Stories dice che svelerà i designer scelti per la sua partecipazione alla kermesse. Non resta che attendere e restare collegati.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)