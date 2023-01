In un video recentemente pubblicato sulla sua pagina di TikTok, la famosa imprenditrice e influencer ammette che - a un mese dall'inizio della kermesse canora sanremese che co-condurrà per due puntate (la prima e l'ultima) - per lei la tensione è altissima. E chiede consigli al suo folto stuolo di follower, che le risponde quasi all'unanimità così: "Sii te stessa"

Manca poco più di un mese al Festival di Sanremo 2023, e Chiara Ferragni si prepara a calcare il celebre palco dell'Ariston come la primissima influencer della storia a co-condurre la più importante kermesse canora del nostro Paese. In un recente video pubblicato sulla sua pagina di TikTok, la famosa imprenditrice e influencer ammette che l'ansia di prestazione comincia a farsi sentire. Lo confida ai suoi follower senza mezzi termini, dicendo che se la sta proprio “facendo sotto”, ecco...



“Non si può barare, speriamo bene”, aggiunge con un bel po' di tensione, un'ansia che la rende ancora più vicina al suo fedelissimo esercito di seguaci social. Perché vedere che una delle donne più famose d'Italia si mostra per com'è, ossia umana anche lei, senza cercare di nascondere le proprie innate fragilità (che accomunano tutti quanti), fortifica gli altri. Proprio questo suo volersi mostrare non come una super donna che non teme nulla è ciò che più piace alla sua fanbase.

Il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, ha voluto fortemente Ferragni ad affiancarlo sul palco dell'Ariston, anche per quella sua fanbase così ampia e appassionata. Trattandosi di un personaggio dello spettacolo così tanto amato, seguito e osannato in rete, sceglierla per co-condurre le due serate più importanti del Festival è di certo una mossa strategica e intelligente. Amadeus l’ha voluta così tanto da dedicarle uno spazio d'onore, quello al suo fianco sia nella prima puntata sia nel gran finale, nell'ultima serata, quando verrà decretato il vincitore di quest'anno.



Una sfida che preoccupa Chiara Ferragni

approfondimento Sanremo 2023, Chiara Ferragni ringrazia Amadeus e Gianni Morandi Molti si stupiscono del fatto che possa provare ansia per prestazioni di questo tipo una come Chiara Ferragni, così abituata a essere sotto i riflettori e con gli occhi di tutti puntati addosso H 24, 7 giorni su 7, dato che parliamo di una influencer che - per deformazione professionale - è onnipresente in rete. Eppure co-presentare il Festival sanremese è una bella sfida per lei, dato che nessun predecessore del suo genere aveva mai aperto la strada per l'Ariston prima d'ora.

Uno dei motivi per cui Chiara Ferragni è stata fortemente voluta è quello di rendere la kermesse canora sempre più social e digitale, per attirare tanti utenti anche dalla rete.

Inoltre Chiara Ferragni ormai è universalmente riconosciuta come un'icona, di stile ma non soltanto: parliamo di una donna che è riuscita a costruire da sola un impero, affermandosi in un mondo “fallocentrico” senza mai perdersi d'animo. Non si tratta certo di una sprovveduta: ricordiamo che Chiara Ferragni non è mai stata un'imprenditrice improvvisata, al contrario ha seguito studi universitari all’Università Bocconi, uno degli atenei più importanti non solo d'Italia, non solo d'Europa ma addirittura del mondo intero per quanto riguarda percorsi professionali imprenditoriali.



Come affronterà la sfida

approfondimento Sanremo 2023: Chiara Ferragni si prepara a condurre il famoso festival Le parole esatte di Chiara Ferragni pronunciate nel recente video apparso su Tik Tok sono le seguenti: “Manca un mesetto a Sanremo e mi sto letteralmente ca***ndo sotto”.

Poi aggiunge: “Datemi consigli, please”. A chi la esorta a essere se stessa, lei risponde: “Grazie perché mi commuovete ed emozionate sempre con quesi messaggi".

Il consiglio dei tanti follower che le dicono di puntare sulla sua spontaneità è quello che più di tutti ha fatto breccia nel suo cuore. “Anch’io penso che la cosa più importante sia essere me stessa”, afferma in un altro video condiviso sempre su TikTok (lo trovate in fondo a questo articolo, come secondo video). “Perché non sono una showgirl, non sono una conduttrice, non sono un’attrice. Lo farò proprio nei panni di me stessa, su quello non si può barare. Speriamo bene. Mandatemi tante good vibes”, conclude Chiara Ferragni.



