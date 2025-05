Pechino Express 2025, la finale più vista di sempre su Sky

Pechino express, nella finale più vista di sempre su Sky vede il trionfo dei Medagliati con 568mila spettatori in Total Audience, +2% rispetto alla finale della scorsa stagione. Sui social è stato lo show più discusso della giornata: +28% interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear rispetto a un anno fa

L’ultima tappa dello show Sky Original prodotto da Banijay Itali a, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha segnato il miglior risultato di sempre per una finale da quando lo show è su Sky : una Total Audience di 568mila spettatori con il 2,7% di share (in tv 906mila contatti e il 60% di permanenza), in crescita del +2% rispetto alla finale dell’anno scorso e del +36% rispetto al precedente episodio.

Con questi dati, la stagione di Pechino Express-Fino al tetto del mondo si chiude con una media in Total Audience di 488mila spettatori.

Sui sette giorni, l’episodio della scorsa settimana ha raggiunto Total Audience cumulata di 1.128.000 spettatori.

Sui social Pechino Express è stato lo show più discusso in assoluto nella giornata di ieri, con 208mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e oltre 245mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente +29% e +11% rispetto alla finalissima della scorsa edizione (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

La coppia dei Medagliati sin dalla partenza di questa stagione era tra le favorite per la vittoria finale: non poteva che essere così per due atleti che per anni hanno vinto qualsiasi gara a livello mondiale, Giochi Olimpici compresi, e per due viaggiatori che da migliori amici nella vita quali sono hanno affrontato l’avventura di “Pechino Express” - 6mila chilometri tra Filippine, Thailandia e Nepal - godendosi non solo la meta ma anche il viaggio.

Grande soddisfazione anche per i secondi classificati, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, che dopo un’unione professionale e sentimentale che dura da 30 anni si sono a loro dire ulteriormente riscoperti anche durante le tappe di Pechino Express. Terzi classificati gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, amici da anni nella vita, che anche nella tappa conclusiva hanno dato il massimo e si son goduti il viaggio con l’atteggiamento scanzonato e curioso che li ha contraddistinti per tutta l’esperienza.

Gli ultimi chilometri di questa edizione hanno visto le tre coppie partire dalla Skywalk Tower di Katmandu, per poi proseguire in direzione delle tre affascinanti Durbar Square della valle, le piazze del Palazzo Reale, quelle di Katmandu, Patan e di Bhaktapur. Traguardo intermedio al Tempio induista di Pashupatinath, il più antico del Nepal: qui il primo Tappeto Rosso della finale, con l’eliminazione degli Estetici Berruti e Maltese, medaglie di bronzo. E poi l’ultima faticosissima, adrenalinica e spettacolare corsa, fino al Tempio di Uma Maheshwor: sullo sfondo di una spettacolare danza cadenzata dall’incessante rullo dei tamburi Costantino ha potuto urlare i nomi di Jury e Antonio. I più veloci, i più forti: Medagliati per sempre.

