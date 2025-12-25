MasterChef, cominciano le sfide con la Golden Mystery Box

MasterChef, cominciano le sfide: Skill Test con le grandi famiglie dell'alta ristorazione
Il trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ha preparato prove capaci di testare fin da subito le competenze e il temperamento dei 20 cuochi amatoriali che nelle scorse settimane hanno ottenuto l’ambito grembiule bianco e ora dovranno lottare tra i fornelli per mantenerlo allacciato lungo tutto il percorso. Giovedì 25 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
Il lungo viaggio di MasterChef Italia (LO SPECIALE) prende ufficialmente il via nella notte di Natale: a bordo salgono i 20 cuochi amatoriali che nelle scorse settimane hanno ottenuto l’ambito grembiule bianco e ora dovranno lottare con determinazione tra i fornelli per mantenerlo allacciato lungo tutto il percorso. Negli episodi di giovedì 25 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sotto l’albero troveranno tutt’altro che regali da scartare: il trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ha preparato prove capaci di testare fin da subito le competenze e il temperamento degli aspiranti chef.
Che le sfide abbiano inizio
A competere per il titolo di nuovo MasterChef italiano ci sono i 20 migliori cuochi amatoriali d’Italia di quest’anno: Alessandro, odontoiatra 44enne di Genova; Antonio, studente di giurisprudenza di 24 anni, che vive in provincia di Cosenza ma ha origini arbereshe (antica popolazione albanese insidiatasi secoli fa in Calabria); Carlotta, disoccupata 25enne della provincia di Biella; Dorella, 57 anni di Taranto, impiegata in un’agenzia finanziaria e appassionata di musica; Dounia, 28enne di origini marocchine che vive a Bassano del Grappa e lavora come OSS; Eros, impiegato 27enne della provincia di Catania, appassionato di taekwondo; Franco, 31enne veneto con origini ghanesi che lavora come consulente tecnico; Gaetano, architetto di 52 anni della provincia di Catania; Georgina, hostess per eventi fieristici 26enne di Treviso ma nata a Londra; Giuliana, 36enne di Manfredonia e studentessa di scienze enogastronomiche; Iolanda, nata in Brasile e residente a Cosenza, dove lavorava come insegnante; Irene, studentessa 20enne di Giurisprudenza, nata a Pamplona e cresciuta a Messina, che attualmente vive a Bologna; Jonny, operaio 25anne della provincia di Lucca; Katia, 32 anni e responsabile di una pokeria a Genova; Matteo C., studente 23enne di International Marketing, nato e cresciuto in Brianza; Matteo L., 27enne di origini cinesi nato e cresciuto a Bologna, che si occupa di investimenti online; Matteo R., graphic designer 28enne della provincia di Bergamo; Niccolò, 25 anni da Massa, controllista di motocompressori e turbocompressori; Piponzio (Andrea), 26enne aretino addetto al sistema tintometrico nell’azienda di famiglia; Vittoria, 36enne di origini calabresi che vive a Reggio Emilia e lavora come impiegata nell’azienda di famiglia.
Nella serata di Natale anche la Masterclass si tingerà di sfumature dorate
Anche la Masterclass, in questo 25 dicembre, si tingerà di sfumature dorate: la gara inizierà infatti con la prima e unica Golden Mystery Box di questa edizione, che sarà incentrata sugli antipasti. A seguire, il primo appuntamento con la Masterclass al completo continuerà con un Invention Test che omaggerà una delle pietanze casalinghe più diffuse e amate in Italia, la polenta: tra consistenze diverse, abbinamenti creativi e farine di ogni tipo, il compito sarà elevare un amatissimo must della tradizione popolare a piato creativo e personale.
Nella serata di Natale, anche i giudici hanno voluto rispettare la tradizione e pensare alla famiglia, o meglio alle grandi famiglie dell’alta ristorazione italiana, che saranno protagoniste del primo Skill Test della stagione. Arriveranno in Masterclass lo chef Roberto Bottero del ristorante “Arnaldo Clinica Gastronomica” a Rubiera (Reggio Emilia), la cui prima stella Michelin risale al 1959 – e fu il primo ristorante italiano a ottenerla; e lo chef Antonio Dipino del ristorante “La Caravella” ad Amalfi, il primo locale del sud Italia premiato con la Stella Michelin: a loro il compito di dare testimonianza di storie culinarie gloriose e vincenti, costruite con passione e dedizione partendo proprio dalla famiglia.
A scandire il ritmo delle festività natalizie, tutti i giorni alle ore 19.35, sempre su Sky e NOW, ci pensa il consueto appuntamento con MasterChef Magazine, la rubrica in cui chef e cuochi amatoriali si confrontano su tematiche food e realizzano ricette sempre nuove. Un appuntamento quotidiano per gli amanti della cucina e i fedelissimi di MasterChef: i cuochi amatoriali in gara in questa edizione di MasterChef Italia si alterneranno a grandi chef ospiti e a Bruno Barbieri, il decano dei giudici del programma, per raccontare attraverso una serie di rubriche a tema la propria idea di cucina e realizzare i loro piatti. Torneranno ai fornelli del Magazine anche alcuni dei personaggi più amati della scorsa stagione: la vincitrice Anna Zhang, le cui cucinate saranno all’insegna dell’ecosostenibilità e del green, e Jack Canevali, protagonista della finalissima, con una sua rubrica nella quale incontrerà colleghi influencer attivi nel mondo del food.
l’impegno di tutto il mondo MasterChef Italia
Anche quest’anno si rinnova l’impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari.
Dal 2013 MasterChef Italia collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano. Inoltre, Last Minute Market ha incluso il “progetto MasterChef Italia” come caso pilota per sperimentare il protocollo “Waste Free”, nato per attestare la volontà e l’impegno nel realizzare azioni di riduzione degli sprechi, con particolare attenzione al recupero e alla donazione delle eccedenze alimentari; inoltre, mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e del Green Deal europeo. L’attività di donazione messa in atto da MasterChef Italia rispetta i requisiti previsti dal protocollo. Da anni, inoltre, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile.
Perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo “Green Audiovisual” che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l’impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati.
Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha portato a bordo dei nuovi episodi di MasterChef Italia: Volskwagen Veicoli Commerciali, Hotpoint – Ariston, Regina Asciugoni, Duchessa Lia, AIA S.p.A., Acqua Minerale San Benedetto, ACE, Mutti, Garofalo Pasta, Kozel, Olio Fiippo Berio, Eurovo, Rizzoli Emanuelli, Siggi, Pizzoli, GranTerre, Melinda, MD Supermercati, Cromaris, Bluenergy Group, Alce Nero, Ubena spezie, Zwilling Ballarini Italia, De’Longhi, Molino Spadoni, Mazzetti l'Originale, ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Gottardo spa, Latteria Soligo, Riserva San Massimo.
RTL 102.5 è media partner del programma.
Si rinnova la partnership con la casa editrice Baldini+Castoldi che curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore di MasterChef Italia.
MasterChef Italia è uno show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy.
Un programma scritto da Luca Busso con Laura Cristaldi, Daniele Baroni, Davide D’Addato, Emanuele Morelli, Annalisa Failla, Costanza Danelon, Gabriele Lampugnani, Claudia Colombo, e con Francesca Mazzantini, Francesca Valenti, Paola La Rosa, Maria Chiara Salvi, Stefania Soleto, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli. Scenografie Francesco Mari. La regia è di Umberto Spinazzola.
MasterChef è basato su un format creato da Franc Roddam in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam e distribuito da Banijay Group.
Nel 2017 MasterChef è stato incoronato dal Guinness World Records come “Format TV culinario più di successo al mondo”: sono più di 700 le edizioni prodotte dal reboot nel 2005, in 70 versioni locali, con oltre 300 milioni di spettatori e più di 16.000 episodi in onda nel mondo fino ad oggi.
