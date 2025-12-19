MasterChef 15, la commovente standing ovation per Luciano. VIDEO

Supportati dalla Chef Chiara Pavan, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno completato la selezione tra i cuochi amatoriali presentatisi ai nastri di partenza di questa edizione. La Masterclass è pronta a entrare nel vivo della gara, a non farne parte è Luciano che ha però conquistato il cuore del pubblico

La Masterclass di quest’anno di MasterChef Italia è al completo (SPECIALE). I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, infatti, hanno completato - prima con i Live Cooking, a seguire con i Creative Test, la selezione tra i cuochi amatoriali presentatisi ai nastri di partenza di questa edizione. In entrambe le fasi, il trio dei giudici è stato supportato dalla Chef Chiara Pavan, prima nei panni di “vedetta” durante le preparazioni iniziali degli aspiranti chef e poi accanto al giudice che al primo step aveva espresso il proprio no nella prova più creativa.



Una scelta serrata, conclusasi quindi con la formazione ufficiale della Masterclass: 20 persone eterogenee tra loro, con diversi background, formazioni, estrazioni sociali ma con una passione in comune, che dalla prossima settimana saranno in gara, inaugurando davvero il lungo percorso che porterà alla proclamazione del nuovo MasterChef italiano.

Per il pubblico che ha commentato sui social, il verdetto è unanime: Luciano ha già vinto

Luciano ha indubbiamente conquistato il cuore del pubblico. Ma prima ancora del pubblico, aveva conquistato i cuori di tutti gli aspiranti concorrenti di MasterChef Italia e dei giudici: superato il Live Cooking, il 92enne – ex militare di Marina e ora amministratore delegato di una piccola società di telecomunicazioni – è arrivato fino al Creative Test organizzato da Giorgio Locatelli, ma qui il suo piatto non ha superato la prova. Per una volta però il risultato nel piatto conta poco, quello che è davvero importante è il messaggio lanciato: così, per tutte le persone in studio (e per il pubblico che ha commentato sui social), il verdetto è unanime, e Luciano ha già vinto.