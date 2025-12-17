MasterChef 2026, tutte le regole dell'edizione 15

Nel cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, in onda tutti i giovedì alle ore 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, gli Chef stellati e giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sottoporranno gli aspiranti Chef a prove imperdibili, dalle Mystery Box (con la nuova Green Mystery Box) ai Pressure Test, dagli Invention Test agli Skill Test, fino alle prove in esterna. Prima, però, servirà un grembiule
La quindicesima edizione di MasterChef Italia (SPECIALE), il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, va in onda tutti i giovedì alle ore 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ed è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Per il settimo anno di fila, i tre amatissimi Chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli riaprono in veste di giudici a decine di aspiranti chef le cucine del programma per eleggere il nuovo MasterChef italiano, che sarà conoscitore della tradizione e ricercatore dell’innovazione. Infatti, il principio fondamentale è “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. Il vincitore si aggiudicherà come premi 100 mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione di un primo libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.
I GREMBIULI
Nei primi due episodi della nuova stagione di MasterChef Italia, gli aspiranti chef hanno affrontato i Live Cooking, dove hanno avuto una prima preziosissima occasione per far conoscere sé stessi e la loro idea di cucina ai giudici (e alla Chef “vedetta” Chiara Pavan), con 45 minuti per impostare il piatto dietro le quinte e 5 minuti per ultimarlo e raccontarlo (e raccontarsi). Chi ha conquistato tutti e tre i giudici ha indossato il grembiule bianco dei concorrenti ufficiali della Masterclass; con due sì su tre hanno ottenuto il grembiule grigio e sono stati messi in stand-by; con un solo sì, o con nessun sì, hanno invece fatto ritorno a casa. È tornato anche il meccanismo “all-in”: in cambio di 5 minuti in più per chiudere il piatto, per un totale quindi di 10 minuti, sono stati costretti a convincere tutti e tre i giudici. Questa opzione ha aperto due sole possibilità: o ottenere l’unanimità, e con essa il grembiule bianco, o abbandonare il sogno di entrare in Masterclass.
I CREATIVE TEST
Una volta terminata la carrellata di tutti gli aspiranti componenti della Masterclass, i grembiuli grigi affronteranno una nuova sfida, il Creative Test, una prova inedita basata sulla fantasia e sulla creatività dei cuochi amatoriali e grazie alla quale i giudici definiranno la Masterclass dell’edizione.
LE PROVE, DALLE MYSTERY BOX ALLE ESTERNE
Una volta formata la Masterclass, i concorrenti ufficiali ritroveranno tutte le prove tipiche della gara:
- Mystery Box: il vincitore riceverà la preziosissima Golden Pin. Nella nuova edizione, le Mystery Box saranno più “colorate” che mai: oltre alle Box classiche e alle già note Red Mystery Box (che prevedono la proclamazione non solo del piatto migliore, ma anche dei piatti non riusciti, i cui autori saranno a rischio eliminazione in una prova immediata) e Golden Mystery Box (che, oltre al vincitore della Pin, regalano la balconata anche ad altri aspiranti chef), arrivano infatti anche le Green Mystery Box (che spostano il focus della prova sui temi legati alla sostenibilità e al green, tanto che tornerà in cucina la Chef Chiara Pavan, che ha basato il ristorante Venissa da una Stella Michelin proprio sulle pratiche di cucina sostenibile e ha anche ricevuto la Stella Verde Michelin 2022).
- Invention Test: i giudici li renderanno sempre più sorprendenti e imprevedibili.
- Pressure Test: alzeranno la pressione sui concorrenti chiamati a giocarsi la permanenza in Masterclass.
- Skill Test: i giudici valuteranno le competenze tecniche della Masterclass.
- Prove in esterna: settimana dopo settimana, la classe si recherà nella “Food Valley” in provincia di Parma, in Emilia-Romagna, la terra dove è nato il Parmigiano Reggiano sinonimo in tutto il mondo di “cucina italiana”; a Cagliari, per incontrare gli chef innovatori della Sardegna che lavorano nel solco delle tradizioni secolari dell’isola; a Bra, in provincia di Cuneo, nella patria della salsiccia nota in tutto il mondo; allo Juventus Stadium a Torino, dove una prova incredibile coinvolgerà proprio la “Vecchia Signora”; e addirittura in Norvegia per scoprire la cucina nordica, che negli ultimi anni ha conquistato un posto di assoluto rilievo nel panorama mondiale riconosciuto dai critici gastronomici di tutto il pianeta.
I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli dovranno scovare il quindicesimo MasterChef italiano. Ai Live Cooking gli aspiranti Chef hanno affrontato le selezioni sotto lo sguardo attento di Chef Chiara Pavan per conquistare l'ambito grembiule bianco e l'accesso alla Masterclass. Dopo Piatti saporiti, grambiuli grigi, emozioni e con Creative Test in vista, è iniziata la sfida ai fornelli della cucina più amata d'Italia