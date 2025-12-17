MasterChef 2026, tutte le regole dell'edizione 15

La quindicesima edizione di MasterChef Italia ( SPECIALE ), il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, va in onda tutti i giovedì alle ore 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ed è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go . Per il settimo anno di fila, i tre amatissimi Chef stellati Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli riaprono in veste di giudici a decine di aspiranti chef le cucine del programma per eleggere il nuovo MasterChef italiano, che sarà conoscitore della tradizione e ricercatore dell’innovazione. Infatti, il principio fondamentale è “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. Il vincitore si aggiudicherà come premi 100 mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione di un primo libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

I GREMBIULI

Nei primi due episodi della nuova stagione di MasterChef Italia, gli aspiranti chef hanno affrontato i Live Cooking, dove hanno avuto una prima preziosissima occasione per far conoscere sé stessi e la loro idea di cucina ai giudici (e alla Chef “vedetta” Chiara Pavan), con 45 minuti per impostare il piatto dietro le quinte e 5 minuti per ultimarlo e raccontarlo (e raccontarsi). Chi ha conquistato tutti e tre i giudici ha indossato il grembiule bianco dei concorrenti ufficiali della Masterclass; con due sì su tre hanno ottenuto il grembiule grigio e sono stati messi in stand-by; con un solo sì, o con nessun sì, hanno invece fatto ritorno a casa. È tornato anche il meccanismo “all-in”: in cambio di 5 minuti in più per chiudere il piatto, per un totale quindi di 10 minuti, sono stati costretti a convincere tutti e tre i giudici. Questa opzione ha aperto due sole possibilità: o ottenere l’unanimità, e con essa il grembiule bianco, o abbandonare il sogno di entrare in Masterclass.