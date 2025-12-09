MasterChef 2026 al via dall'11 dicembre, tutte le novità

Chef Bruno, Chef Antonino e Chef Giorgio valuteranno tecniche e comportamenti, abilità e creatività, destrezza tra i fornelli e fantasia con gli ingredienti, ma soprattutto aiuteranno i cuochi e organizzeranno, episodio dopo episodio, le prove dalle quali emergerà il nuovo miglior chef amatoriale d’Italia, titolo che al termine della scorsa edizione è andato ad Anna Zhang. Chi conquisterà la finalissima si aggiudicherà 100mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del proprio primo libro di ricette, edito da Baldini+Castoldi, e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Quello organizzato dai tre giudici sarà un percorso lungo e pieno di ostacoli sorprendenti: sin dalle selezioni, la fase dei Live Cooking, in nessuna prova gli aspiranti MasterChef potranno dirsi tranquilli, anzi dovranno stare attentissimi alle sorprese che saranno sempre dietro l’angolo. Potranno cambiare meccanismi e premi in palio all’interno delle prove, ma anche il loro ordine all’interno della serata: la strada verso la proclamazione del nuovo vincitore sarà assolutamente imprevedibile.

Durante tutto il percorso quello che non cambierà mai sarà lo spirito che animerà Bruno, Antonino e Giorgio in questa edizione: cercheranno cuochi amatoriali che abbiano ben solide le conoscenze più tradizionali e che, a partire da questo, possano cercare l’innovazione. Non c’è innovazione senza tradizione e non c’è tradizione senza innovazione: quello che oggi è innovazione tra qualche anno potrebbe diventare tradizione, e quello che oggi è tradizione proviene da qualcosa che è stato innovazione anni fa, perché anche in cucina - come nella fisica - vale il principio fondamentale del chimico francese Antoine-Laurent de Lavoisier secondo cui «nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma».