Alessandro Borghese porta “4 Ristoranti” a Chioggia. Le anticipazioni

· Felice per La Taverna di Nadia e Felice, locale curato e accogliente, situato nel centro storico di Chioggia. Presenta esterni più rustici dall’aria retrò, mentre gli interni sono moderni e raffinati, rinnovati recentemente, con pareti azzurre che evocano il mare. Felice è titolare e chef del locale, che gestisce con sua moglie dal 2009, la sua cucina è semplice e fondata sulla tradizione e la materia prima.

· Alessio per il Ristorante All’Arena, situato a Chioggia Sottomarina davanti a una delle spiagge più grandi d’Italia fra laguna e mare, come suggerisce il nome. L’ambiente è su due livelli e lo stile minimale sui toni del bianco evoca una località di mare. Alessio, titolare e chef del locale aperto nel 2004, ha un carattere fumantino soprattutto quando si tratta del suo ristorante. Propone una cucina “quotidiana”, improntata sul mercato e sulle pesche sostenibili, che rispetta la tradizione ma guarda al futuro.

· Alberto per il Ristorante Alberto Capo, locale con alle spalle più di 70 anni di storia, situato in una delle piazzette più note della città. Qualche anno fa è stato fatto un restyling al locale per rendere la location più curata ed elegante. La sala e il dehors sono ampi e offrono una vista sul mare e sul canale. Alberto ha un animo da leader ed è sicuro della superiorità del suo locale rispetto al panorama dei ristoranti di Chioggia. Propone una cucina tipica chioggiotta, basata esclusivamente sul pesce fresco, con un tocco contemporaneo e innovativo

· Cristina per il Bacaro La Baia dei Porci, ristorante situato in una delle principali piazze del centro storico, con 22 coperti e un dehors sia davanti che nella calle laterale. Cristina, titolare e responsabile di sala dal carattere solare e scherzoso, ha arredato personalmente tutta la location con foto antiche e oggetti vintage per rendere l’ambiente caldo e accogliente. Il marito Andrea, chef del ristorante, propone una cucina semplice e tradizionale ma contaminata dai gusti e dai prodotti che hanno incontrato nelle città dove hanno vissuto.