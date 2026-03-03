Paradise, trama e cast della stagione 2 della serie tv

Introduzione
La seconda stagione dello show candidato agli Emmy Awards è disponibile con un nuovo episodio ogni settimana in streaming su Disney+, col finale di stagione in programma per il 30 marzo. Mentre Xavier (Sterling K. Brown) si avventura nel mondo esterno e scopre come sono sopravvissute le persone dopo il fatidico "Giorno", emergono nuovi dettagli sulla costruzione del bunker.
Quello che devi sapere
Paradise 2, dove vederlo e le date di uscita
Paradise 2, secondo ciclo di episodi della serie televisiva ideata da Dan Fogelman, ha debuttato su Disney+ il 23 febbraio con i primi tre episodi disponibili in streaming sulla piattaforma.
Gli altri episodi sono disponibili a cadenza settimanale, uno ogni lunedì, con uscite programmate fino al 30 marzo, data del finale di stagione.
Gli otto episodi di Paradise 2 sono visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
La trama di Paradise 2
La prima stagione di Paradise, trasmessa nel 2025 negli Stati Uniti da Hulu e distribuita in Italia da Disney+, ha lasciato molte domande senza risposta e troppe cose ancora da capire.
Ambientata in un universo distopico e sviluppata attraverso un meccanismo di salti temporali in avanti e all'indietro, la serie racconta le conseguenze dell'assassinio del presidente degli Stati Uniti (James Mardsen) e l'indagine di alto profilo che coinvolge la sua guardia del corpo personale, Xavier Collins (Sterling K. Brown) più usa serie di altri sospettati.
Nella seconda stagione Collins intraprende una spedizione fuori dal bunker dove si sono rifugugiate le persone sopravvissute all'enorme disastro nucleare che ha devastato il pianeta. L'avventura nel mondo esterno lo porterà a scoprire come vivono le persone in superficie nei tre anni successivi al "Giorno" che ha cambiato tutto.
Intanto, emergono nuovi dettagli sulle attività scientifiche che hanno portato alla costruzione del bunker dove gli equilbri sociali sono sempre più fragili. Sinatra, Samantha Redmond, la miliardaria che governa il bunker, fa di tutto per mantenere il sereto sul progetto "Alex".
Il cast di Paradise 2
Negli episodi della seconda stagione di Paradise tornano i principali protagonisti del primo ciclo di puntate.
Sterling K. Brown riprende il suo personaggio, l'agente Xavier Collins, Julianne Nicholson è Samantha "Sinatra" Redmond, James Marsden è il presidente Cal Bradford, Sarah Shahi è Gabriela Torabi, Nicole Brydon Bloom è Jane Driscoll, Alyha Mastin è Presley Collins, Charlie Evans è Jeremy Bradford.
Tra le guest star anche Shailene Woodley, Thomas Doherty e Jon Beavers.
Il successo della serie candidata agli Emmy Awards
Paradise è una serie ideata e prodotta da Dan Fogelman, noto come regista, sceneggiatore e produttore di diversi successi seriali televisivi, tra cui This Is Us. Sterling K. Brown è anche uno dei produttori esecutivi. Lo show, a metà tra poliziesco, thriller e sci-fi, è un prodotto 20th Century Television.
Candidata come Miglior serie drammatica agli Emmy Awards, Paradise ha ricevuto apprezzamenti dalla critica e dal pubblico specie per l'interpretazione di Sterling K. Brow, che è stato nominato ai premi Emmy ma anche ai Critics Choice, ai Saturn Awards e per altre statuette prestigiose della stagione.