Paradise, trama e cast della stagione 2 della serie tv

La prima stagione di Paradise, trasmessa nel 2025 negli Stati Uniti da Hulu e distribuita in Italia da Disney+, ha lasciato molte domande senza risposta e troppe cose ancora da capire.

Ambientata in un universo distopico e sviluppata attraverso un meccanismo di salti temporali in avanti e all'indietro, la serie racconta le conseguenze dell'assassinio del presidente degli Stati Uniti (James Mardsen) e l'indagine di alto profilo che coinvolge la sua guardia del corpo personale, Xavier Collins (Sterling K. Brown) più usa serie di altri sospettati.

Nella seconda stagione Collins intraprende una spedizione fuori dal bunker dove si sono rifugugiate le persone sopravvissute all'enorme disastro nucleare che ha devastato il pianeta. L'avventura nel mondo esterno lo porterà a scoprire come vivono le persone in superficie nei tre anni successivi al "Giorno" che ha cambiato tutto.

Intanto, emergono nuovi dettagli sulle attività scientifiche che hanno portato alla costruzione del bunker dove gli equilbri sociali sono sempre più fragili. Sinatra, Samantha Redmond, la miliardaria che governa il bunker, fa di tutto per mantenere il sereto sul progetto "Alex".