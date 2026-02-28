Sanremo 2026, i momenti più belli della finale. VIDEO

Prima che Gino Cecchettin salisse sul palco, Carlo Conti ha preso la parola: "Quelli che appariranno adesso sono i nomi delle donne uccise dal 2023 a oggi". Giorgia Cardinaletti aveva appena ricordato i dati: "Ci sono oltre 100 femminicidi l'anno. Una donna ogni tre giorni viene uccisa. Sono figlie, sorelle, madri, amiche". Sul grande ledwall dell'Ariston i nomi hanno cominciato a scorrere, uno dopo l'altro, fino a invadere tutto lo schermo. L'Ariston è rimasto in silenzio. 301 nomi. 301 vite. Gino Cecchettin ha spiegato come si affronta un dolore così grande: "È un dolore che si vive nell'intimità e che sai che fino all'ultimo dei tuoi giorni sarà con te. Ma a quel punto hai una scelta: annichilirti oppure provare a trasformarlo. Io ho scelto questa seconda via creando la Fondazione intitolata a Giulia". Una scelta non scontata, non facile. Una scelta che richiede una forza che solo chi ha vissuto quella perdita può davvero comprendere. Cecchettin ha poi spiegato come si riconosce la violenza: "Inizia molto prima di quello che pensiamo, quando non educhiamo al rispetto, nel silenzio facciamo passare le battute sessiste, la violenza è in una cultura che per tanto tempo ha ignorato questo problema. Dobbiamo educare al rispetto, ad accettare il rifiuto: non bisogna avere paura della libertà di una donna, un no è un no, ma è un sì che è vera libertà". A un certo punto, mentre parlava, Cecchettin si è fermato: "Scusate se mi commuovo, ma ho letto il nome di Giulia e mi sono emozionato". Poi, l'appello alle donnei: "Vorrei dire loro che non sono sole e che la loro libertà non è negoziabile. La responsabilità non è mai di chi subisce una violenza. Chiedere rispetto non è chiedere troppo, è il minimo. Però vorrei dire qualcosa anche agli uomini: stiamo facendo la guerra a un maschilismo tossico che ci sta minando la vita. L'amore è una cosa che non urla, non ferisce, non fa male, ma lascia spazio, lascia libera la vita". A chiudere il momento, Cecchettin, Conti, Pausini e Cardinaletti hanno pronunciato all'unisono una sola frase: "Se non cambiamo, cambieranno solo i nomi delle vittime".