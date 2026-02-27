Sanremo 2026, i momenti più belli della quarta serata del Festival

Alessandro Siani e Carlo Conti hanno regalato un siparietto battezzato "Perché Sanremo è Sanremo", una sorta di manifesto ironico e affettuoso dedicato alla kermesse più amata - e chiacchierata - d'Italia. Il tono è quello del doppio, classico della commedia: Conti lancia, Siani ribatte, e ogni battuta colpisce nel segno. Si parte con un omaggio a Pippo Baudo, figura a cui questa edizione è dedicata, e si va avanti scivolando tra autoironia e cultura pop sanremese. "Sanremo è Sanremo perché ha 76 anni di vita, musica, imprevisti, polemiche, ma è sempre giovane, esordisce Conti. E Siani: "Perché ha 76 anni ma ancora in attività: l'età pensionabile si è allungata assai". Quando Conti evoca la celebre frase "Marco se n'è andato e non ritorna più". Siani corregge il tiro: "No, quello è Bugo. Ora c'è Morgan, che se n'è andato, è tornato, se n'è riandato, forse spunta di nuovo, mentre Al Bano si è incazzato". "Una canzone dura tre minuti ma può restare per una vita", dice Conti. "Una puntata dura tre ore ma può sembrare una vita", gli fa eco Siani. Il finale è quasi poetico, nel senso più sanremese del termine: "Sanremo è l'unica città che quando la nomini non serve aggiungere, l'unica città per cui si può dire: ho fatto Sanremo, ho vinto Sanremo, è finita Sanremo. Sanremo è il contrario di tutto. Non è una città, è una condizione permanente dell'anima".

Alessandro Siani e Carlo Conti, il siparietto "Sanremo è Sanremo" - ©Ansa