Rocco Modello, in arte Chiello, nasce nel1999 a Venosa, in Basilicata. Inizia a rappare intorno ai dodici anni con nelle cuffiette uno dei suoi idoli. Fabri Fibra. Nel frattempo si dedica allo studio della batteria. Col tempo allarga i suoi orizzonti musicali, appassionandosi all'hip hop e al rock di artisti come XXXTentacion, Lil Peep, Juice WRLD, Iggy Pop, Joy Division e Nirvana, ma anche al cantautorato italiano di Luigi Tenco, Gino Paoli e Piero Ciampi. A diciotto anni lascia il paese natale e si trasferisce per un breve periodo a Genova, dove nel 2017 forma insieme a Taxi B e Sapobully il collettivo FSK Satellite, con cui pubblica due dischi riscuotendo un buon successo nella scena trap italiana. Si sposta poi a Milano, dove risiede tuttora. Nel 2018 esce il mixtape Zingaro, in collaborazione con Sapobully, e nel 2019 pubblica il suo primo EP da solista, Non troverai un tesoro, cinque tracce che segnano un primo passo verso una dimensione più personale. Nel 2021 è la volta delle collaborazioni più importanti: con Colapesce e Mace per Ayauasca nell'album OBE, con Madame in La strega del frutteto e con Rkomi in Cancelli di mezzanotte. Nello stesso anno pubblica il suo primo album solista, Oceano paradiso, anticipato dal singolo Quanto ti vorrei, con produzioni di Shablo, Mace e Greg Willen. Nel 2023 pubblica il secondo album Mela marcia, preceduto dai singoli Milano dannata e Puoi fare meglio. Nel 2024 partecipa al brano Paradiso di Mahmood insieme a Tedua e al singolo Ruggine del producer Mace con Coez. L'11 aprile 2025 esce il terzo album Scarabocchi, tredici brani che raccolgono i singoli degli anni precedenti. Nel febbraio dello stesso anno partecipa come ospite alla serata delle cover del Festival di Sanremo 2025, cantando Fiori rosa fiori di pesco di Lucio Battisti in duetto con Rose Villain. Nel 2026 torna all'Ariston per la seconda volta in gara con Ti penso sempre, e nella serata delle cover si esibirà con Morgan sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco — artista che ha sempre sentito vicino. "Di tutte le canzoni che ho mai sentito nella mia vita, è l'unica che avrei voluto scrivere io", ha dichiarato. Il 20 marzo uscirà il nuovo album Agonia, seguito ad aprile da un tour nei club che toccherà Padova, Roma, Firenze, Bologna, Milano e Venaria Reale.

Chiello, Sanremo 2026 - ©Getty