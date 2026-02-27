Chiello con Saverio Cigarini a Sanremo 2026, la cover di Mi sono innamorato di teSpettacolo
Alla 76ª edizione del Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE) è arrivato il momento della serata dedicata alle cover. Chiello fra i 30 artisti in gara con il brano Ti penso sempre, questa sera si esibisce sul palco del Teatro Ariston con la canzone Mi sono innamorato di te, accompagnato da Saverio Cigarini che ha preso il posto di Morgan. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli artisti e il brano.
Chiello, GenZ due volte a Sanremo una come ospite l’altra tra i Big
Rocco Modello, in arte Chiello, nasce nel1999 a Venosa, in Basilicata. Inizia a rappare intorno ai dodici anni con nelle cuffiette uno dei suoi idoli. Fabri Fibra. Nel frattempo si dedica allo studio della batteria. Col tempo allarga i suoi orizzonti musicali, appassionandosi all'hip hop e al rock di artisti come XXXTentacion, Lil Peep, Juice WRLD, Iggy Pop, Joy Division e Nirvana, ma anche al cantautorato italiano di Luigi Tenco, Gino Paoli e Piero Ciampi. A diciotto anni lascia il paese natale e si trasferisce per un breve periodo a Genova, dove nel 2017 forma insieme a Taxi B e Sapobully il collettivo FSK Satellite, con cui pubblica due dischi riscuotendo un buon successo nella scena trap italiana. Si sposta poi a Milano, dove risiede tuttora. Nel 2018 esce il mixtape Zingaro, in collaborazione con Sapobully, e nel 2019 pubblica il suo primo EP da solista, Non troverai un tesoro, cinque tracce che segnano un primo passo verso una dimensione più personale. Nel 2021 è la volta delle collaborazioni più importanti: con Colapesce e Mace per Ayauasca nell'album OBE, con Madame in La strega del frutteto e con Rkomi in Cancelli di mezzanotte. Nello stesso anno pubblica il suo primo album solista, Oceano paradiso, anticipato dal singolo Quanto ti vorrei, con produzioni di Shablo, Mace e Greg Willen. Nel 2023 pubblica il secondo album Mela marcia, preceduto dai singoli Milano dannata e Puoi fare meglio. Nel 2024 partecipa al brano Paradiso di Mahmood insieme a Tedua e al singolo Ruggine del producer Mace con Coez. L'11 aprile 2025 esce il terzo album Scarabocchi, tredici brani che raccolgono i singoli degli anni precedenti. Nel febbraio dello stesso anno partecipa come ospite alla serata delle cover del Festival di Sanremo 2025, cantando Fiori rosa fiori di pesco di Lucio Battisti in duetto con Rose Villain. Nel 2026 torna all'Ariston per la seconda volta in gara con Ti penso sempre, e nella serata delle cover si esibirà con Morgan sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco — artista che ha sempre sentito vicino. "Di tutte le canzoni che ho mai sentito nella mia vita, è l'unica che avrei voluto scrivere io", ha dichiarato. Il 20 marzo uscirà il nuovo album Agonia, seguito ad aprile da un tour nei club che toccherà Padova, Roma, Firenze, Bologna, Milano e Venaria Reale.
Saverio Cigarini
Originario di Fiorano Modenese, in provincia di Modena, Saverio Cigarini si forma al Conservatorio Martini di Bologna, dove consegue la laurea in pianoforte e in composizione per la musica applicata alle immagini. È tra i co-compositori di Ti penso sempre, il brano con cui Chiello gareggia a Sanremo 2026, scritto insieme a Tommaso Ottomano, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni. Nella serata delle cover accompagna Chiello al pianoforte in Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, riarrangiata insieme al fratello Fausto. Cigarini sale sul palco dell'Ariston in sostituzione di Morgan, che aveva inizialmente dato la sua disponibilità ma ha poi rinunciato. Chiello lo ha presentato così al pubblico: "È una persona molto importante per me e tra l'altro anche un grande artista, quindi sono sicuro che spaccherà tutto."
Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco
Pubblicata nell'LP Luigi Tenco del 1962, la canzone venne poi incisa per la Ricordi nel novembre 1964 con l'arrangiamento di Giampiero Boneschi, uscendo come lato A del 45 giri insieme ad Angela. Fin dalla sua uscita il brano fece discutere (e non poco), non tanto per il tema amoroso in sé quanto per il tono provocatorio: nel brano, infatti, il protagonista confessa di essersi avvicinato a una donna solo perché non aveva “nulla di meglio da fare". Un inizio glaciale, che però si trasforma nel corso della canzone in un sentimento autentico e travolgente. Tenco in quegli anni fu il primo a difendere il brano dalle polemiche. In un'intervista alla rivista Epoca spiegò che quella dichiarazione, per quanto scandalosa agli occhi di molti, nascondeva una verità profonda sull’amore: "Tanto più che il mio innamorato viene alla fine invaso da un sentimento vero che lo spinge a cercare tutta la notte la donna che ama", aggiunse. La vita di Tenco si concluse tragicamente proprio durante un Festival di Sanremo, quello del 1967, quando si tolse la vita a soli 28 anni, poche ore dopo la sua esibizione con Dalida. O quanto meno, questa è la versione ufficiale.
Testo di Mi sono innamorato di te
Mi sono innamorato di te
Perché non avevo niente da fare
Il giorno volevo qualcuno da incontrare
La notte volevo qualcosa da sognare
Mi sono innamorato di te
Perché non potevo più stare solo
Il giorno volevo parlare dei miei sogni
La notte parlare d'amore
Ed ora che avrei mille cose da fare
Io sento i miei sogni svanire
Ma non so più pensare
A nient'altro che a te
Mi sono innamorato di te
E adesso non so neppur io cosa fare
Il giorno mi pento d'averti incontrata
La notte ti vengo a cercare
