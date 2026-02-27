Sal Da Vinci, 56 anni, partecipa per la seconda volta al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì.

Nella serata delle cover salirà sul palco con Michele Zarrillo per cantare il brano Cinque giorni dello stesso cantautore.

Nato il 7 aprile 1969 a New York, Sal Da Vinci, nome d’arte di Salvatore Michael Sorrentino, è un artista napoletano nato negli Stati Uniti durante una tournée del padre, il celebre attore e cantante Mario Da Vinci, celebre cantante e attore. Ha debuttato in teatro a soli 7 anni, recitando al fianco di importanti figure del cinema e del teatro italiano. Nel 1984 è apparso nella pellicola Il motorino, diventata un cult, e nel 1987 nel film Troppo forte di e con Carlo Verdone e con Alberto Sordi. Ma l’immenso amore per la musica ha poi preso il sopravvento. Nel 1994 ha vinto il Festival Italiano di Canale 5 con il brano Vera, poi diventato successo in America Latina con il titolo Vida, reinterpretato da Marcos Llunas, che ha mantenuto per diversi mesi il primo posto nella classifica Billboard. Nel 2009 si è classificato terzo al Festival di Sanremo con il brano Non riesco a farti innamorare. Nel 2014, nell'album Se amore è, ha collaborato con artisti come Gaetano Curreri, Clementino, Ornella Vanoni e Gigi D'Alessio. Nel 2016 ha pubblicato l’album Non si fanno prigionieri”, scritto insieme a Renato Zero. In teatro è stato protagonista di musical di grande successo, registrando mesi di tutto esaurito e record di incassi. Il suo talento e la sua capacità di emozionare lo hanno reso uno degli artisti più amati e seguiti della scena italiana. Nel 2024 ha pubblicato il singolo Rossetto e caffè, un fenomeno senza precedenti che ha dominato le classifiche e l’immaginario collettivo. Con oltre 120 milioni di streaming, collezionati tra YouTube, Spotify e tutte le piattaforme digitali, il brano ha ottenuto due dischi di platino e si è imposto come una delle canzoni più ascoltate dell’anno. Il videoclip raggiunge il primo posto nelle classifiche di YouTube Italia e si è confermato come il video più visto del 2024. Nel 2025, Da Vinci è salito sul palco dell’Ariston con i The Kolors nella serata cover per una performance speciale del brano, ha pubblicato la ballata L'amore e tu e si è esibito in Piazza del Plebiscito, a Napoli, con Renato Zero, Gigi D’Alessio, Stefano De Martino, Raf, Fausto Leali, Clementino, Serena Brancale, Martina Stella e Fabio Esposito, Federica Abbate e altri ospiti a sorpresa. Sempre nello stesso anno è stato coach del talent show Io Canto Family. Nel 2026 ha annunciato un tour.

LEGGI ANCHE: SANREMO 2026, SAL DA VINCI CON PER SEMPRE SÌ. IL TESTO E LA RECENSIONE DELLA CANZONE

2263411434 - ©Getty