Introduzione
Il 27 febbraio, nella quarta serata della 76ª edizione del Festival di Sanremo (DIRETTA) in programma al Teatro Ariston sotto la direzione artistica di Carlo Conti e con la co-conduzione fissa di Laura Pausini, i 30 Big (TUTTI I CANTANTI) in gara si sfideranno nei duetti e nelle cover con ospiti italiani e internazionali. Tra loro, Sal Da Vinci si esibirà con Michele Zarrillo nel brano Cinque giorni dello stesso cantautore.
Quello che devi sapere
Sal da Vinci al Festival di Sanremo 2026
Sal Da Vinci, 56 anni, partecipa per la seconda volta al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì.
Nella serata delle cover salirà sul palco con Michele Zarrillo per cantare il brano Cinque giorni dello stesso cantautore.
Nato il 7 aprile 1969 a New York, Sal Da Vinci, nome d’arte di Salvatore Michael Sorrentino, è un artista napoletano nato negli Stati Uniti durante una tournée del padre, il celebre attore e cantante Mario Da Vinci, celebre cantante e attore. Ha debuttato in teatro a soli 7 anni, recitando al fianco di importanti figure del cinema e del teatro italiano. Nel 1984 è apparso nella pellicola Il motorino, diventata un cult, e nel 1987 nel film Troppo forte di e con Carlo Verdone e con Alberto Sordi. Ma l’immenso amore per la musica ha poi preso il sopravvento. Nel 1994 ha vinto il Festival Italiano di Canale 5 con il brano Vera, poi diventato successo in America Latina con il titolo Vida, reinterpretato da Marcos Llunas, che ha mantenuto per diversi mesi il primo posto nella classifica Billboard. Nel 2009 si è classificato terzo al Festival di Sanremo con il brano Non riesco a farti innamorare. Nel 2014, nell'album Se amore è, ha collaborato con artisti come Gaetano Curreri, Clementino, Ornella Vanoni e Gigi D'Alessio. Nel 2016 ha pubblicato l’album Non si fanno prigionieri”, scritto insieme a Renato Zero. In teatro è stato protagonista di musical di grande successo, registrando mesi di tutto esaurito e record di incassi. Il suo talento e la sua capacità di emozionare lo hanno reso uno degli artisti più amati e seguiti della scena italiana. Nel 2024 ha pubblicato il singolo Rossetto e caffè, un fenomeno senza precedenti che ha dominato le classifiche e l’immaginario collettivo. Con oltre 120 milioni di streaming, collezionati tra YouTube, Spotify e tutte le piattaforme digitali, il brano ha ottenuto due dischi di platino e si è imposto come una delle canzoni più ascoltate dell’anno. Il videoclip raggiunge il primo posto nelle classifiche di YouTube Italia e si è confermato come il video più visto del 2024. Nel 2025, Da Vinci è salito sul palco dell’Ariston con i The Kolors nella serata cover per una performance speciale del brano, ha pubblicato la ballata L'amore e tu e si è esibito in Piazza del Plebiscito, a Napoli, con Renato Zero, Gigi D’Alessio, Stefano De Martino, Raf, Fausto Leali, Clementino, Serena Brancale, Martina Stella e Fabio Esposito, Federica Abbate e altri ospiti a sorpresa. Sempre nello stesso anno è stato coach del talent show Io Canto Family. Nel 2026 ha annunciato un tour.
LEGGI ANCHE: SANREMO 2026, SAL DA VINCI CON PER SEMPRE SÌ. IL TESTO E LA RECENSIONE DELLA CANZONE
Chi è Michele Zarrillo
Nella serata delle cover, Sal Da Vinci salirà sul palco con Michele Zarrillo per cantare il brano Cinque giorni dello stesso cantautore.
Nato il 13 giugno 1957 a Roma, nel 1981 il cantautore e musicista Michele Zarrillo ha esordito al Festival di Sanremo con il brano Su quel pianeta libero. Nel 1982 ha proseguito all'Ariston con la canzone Una rosa blu, mentre nel 1987 ha vinto nella categoria Nuove Proposte con il brano La notte dei pensieri. Nel 1990 è tornato al Festival con il brano Strade di Roma e, nel 1994, con la canzone Cinque giorni, diventata uno dei classici più importanti della musica italiana. Nel 2001, ancora gara all'Ariston con il brano L'acrobata, così come nel 2006 con la canzone L'alfabeto degli amanti, nel 2008 con il singolo L'ultimo film insieme, nel 2017 con il brano Mani nelle mani e nel 2019 con la canzone Nell'estasi o nel fango. Nel 2021, invece, è stato ospite della quinta serata, dove ha cantato Cinque giorni e La notte dei pensieri, mentre nel 2023 ha duettato nella serata delle cover con Will. Nella sua carriera ha venduto oltre 4 milioni di dischi.
VEDI ANCHE: SANREMO 2026, SAL DA VINCI E LA COREOGRAFIA DELLA CANZONE PER SEMPRE SÌ. VIDEO
"Cinque giorni" di Michele Zarrillo
Il brano Cinque giorni di Michele Zarrillo è stato pubblicato nel 1994. Scritto dal cantautore insieme a Vincenzo Incenzo, è ritenuto tra i più rappresentativi della sua discografia e un classico della canzone italiana. Presentato alla 44ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione Campioni, è arrivato al quinto posto ed è stato inserito nell'album Come un uomo tra gli uomini. Nel 1997 la canzone è stata tradotta in lingua spagnola con il titolo Cinco Días e inserita nell'omonimo album pubblicato in Spagna. Racconta la disperata fine di un amore ed esplora il dolore, la nostalgia e il tentativo di superare la rottura, descrivendo il tormento emotivo di cinque giorni intensi vissuti dopo l'addio.
LEGGI ANCHE: CHI È SAL DA VINCI, PER LA SECONDA VOLTA A SANREMO 2026 CON LA CANZONE PER SEMPRE SÌ
Il testo della canzone
Ecco il testo del brano Cinque giorni di Michele Zarrillo:
Cinque giorni che ti ho perso
quanto freddo in questa vita
ma tu
non mi hai cercato più
troppa gente che mi chiede
scava dentro la ferita
e in me
non cicatrizzi mai
faccio male anche a un amico
che ogni sera è quigli ho giurato di ascoltarlo
ma tradisco lui e me
perché quando tu sei ferito non sai mai
oh mai
se conviene più guarire
o affondare giù
per sempre
amore mio come farò a rassegnarmi a vivere
e proprio io che ti amo ti sto implorando
aiutami a distruggerti
cinque giorni che ti ho perso
mille lacrime cadute
ed io
inchiodato a te
tutto e ancora più di tutto
per cercare di scappare
ho provato a disprezzarti
a tradirti a farmi male
perché quando tu stai annegando non sai mai
oh maise conviene farsi forza
o lasciarsi andare giù
nel mare
amore mio come farò a rassegnarmi a vivere
e proprio io che ti amo ti sto implorando
aiutami a distruggerti
se un giorno tornerò nei tuoi pensieri
mi dici tu chi ti perdonerà
di esserti dimenticata ieri
quando bastava stringersi di più
parlare un po'
.........................
e proprio io che ti amo ti sto implorando
aiutami a distruggerti.
LEGGI ANCHE: SERATA DUETTI SANREMO, TUTTE LE COVER DEL FESTIVAL 2026. LA LISTA COMPLETA