Samurai Jay con Belén Rodriguez e Roy Paci a Sanremo 2026, il duetto

Samurai Jay con Belén Rodriguez e Roy Paci a Sanremo 2026, duetto e cover di Baila Morena
Introduzione
Il 27 febbraio, nella quarta serata della 76ª edizione del Festival di Sanremo (DIRETTA) in programma al Teatro Ariston sotto la direzione artistica di Carlo Conti e con la co-conduzione fissa di Laura Pausini, i 30 Big (TUTTI I CANTANTI) in gara si sfideranno nei duetti e nelle cover con ospiti italiani e internazionali. Tra loro, Samurai Jay si esibirà con Belén Rodriguez e Roy Paci nel brano Baila Morena di Zucchero.
Quello che devi sapere
Samurai Jay al Festival di Sanremo 2026
Samurai Jay, nome d'arte di Gennaro Amatore, 27 anni, ha debuttato in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ossessione.
Nella serata delle cover salirà sul palco con Belén Rodriguez (alla quale l'artista ha regalato rose rosse sulla scalinata dell'hotel, e che ha già fatto una comparsata in cima alla scalinata dell'Ariston nella terza serata), e Roy Paci per cantare il brano Baila Morena di Zucchero.
Nato il 1º ottobre 1998 a Mugnano di Napoli, il cantautore e musicista Samurai Jay si è avvicinato al rap grazie ad artisti come Co'Sang, Linkin Park e Jay-Z. Nel 2018 ha pubblicato il primo EP, Promesse, che contiene il brano Promessa III, con il quale si è affermato sulla scena musicale. Con un sound fresco e innovativo, l'artista dal background ampio e trasversale è ora una delle penne più interessanti della scena urban. La svolta è arrivata nel 2019 con una serie di singoli di successo, come A casa mia – Remix con Livio Cori (che l'ha portato a esibirsi allo Stadio San Paolo di Napoli durante le Universiadi), Male con Boro Boro e Sorry Mama. Ancora, il brano Gang con Geolier, certificato disco d’oro e stabile per oltre due mesi nella Top 50 Italia di Spotify. Negli anni ha poi collaborato con nomi di punta come Elettra Lamborghini, Mambolosco, Lele Blade, Dat Boi Dee e Beba. Nel frattempo, nel 2020 ha pubblicato l’album Lacrime e nel 2021 l’EP Respira. Tra le ultime uscite spiccano i brani Colpa mia (gelosa), Fammi capire, Ci Pensi Mai?, il remix di Pop Corn e patatine e ALBA con Don Pero. L'ultimo singolo, il tormentone dalle sfumature latine Halo, è stato certificato disco d’oro, ha ottenuto oltre 70 milioni di stream su tutte le piattaforme, ha conquistato TikTok, e ha raggiunto il terzo posto nella Top 50 Italia e la Viral Global di Spotify.
Chi sono Belén Rodriguez e Roy Paci
Nella serata delle cover, Samurai Jay salirà sul palco con Belén Rodriguez e Roy Paci per cantare il brano Baila Morena di Zucchero.
- Nata il 20 settembre 1984 a Buenos Aires, in Argentina, nel 2008 la showgirl Belén Rodriguez è diventata nota al pubblico televisivo italiano grazie alla partecipazione alla sesta edizione del reality show L'isola dei famosi. Da allora, ha condotto numerosi programmi, come Scherzi a parte e Sarabanda, fino ad approdare nel 2011 all'Ariston con Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis. Ha poi condotto altre trasmissioni, come Colorado, Italia's Got Talent e Le iene, è stata ospite di programmi come Chiambretti Night e concorrente di show come Celebrity Hunted. Tra le ultime esperienze, il programma Only Fun - Comico Show e Amore alla prova - La crisi del settimo anno. In radio, poi, conduce Radio2 matti da legare. Come attrice, invece, ha esordito nel 2010 nel cinepanettone Natale in Sudafrica di Neri Parenti e ha recitato anche in un episodio della serie Il commissario Montalbano e come guest star nello show Don Matteo. Come modella, ha occupato le copertine delle maggiori riviste di moda, mentre come imprendirtrice ha fondato brand di abbigliamento. Nella musica, invece, ha già partecipato nel 2010 al Festival di Sanremo come ospite di Toto Cutugno nella serata dei duetti per cantare insieme il brano Aeroplani. Nel 2015, inoltre, ha pubblicato il singolo Amarti è folle, parte della colonna sonora del film Non c'è 2 senza te di Massimo Cappelli. Nella vita privata, in passato ha avuto una relazione con Fabrizio Corona e, nel 2012, durante un'esperienza lavorativa nel talent show Amici di Maria De Filippi, si è fidanzata con il ballerino Stefano De Martino, che ha sposato nel 2013. I due hanno avuto un figlio, Santiago, 12 ann, e si sono separati definitivamente nel 2023. Nel 2021 ha però avuto una seconda figlia, Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese.
- Nato il 16 settembre 1969 ad Augusta (Siracusa), il trombettisa Roy Paci (all'anagrafe Rosario Paci) ha cominciato la carriera musicale con gruppi di jazz tradizionale siciliano. Dopo un'esperienza in Sud America, ha pubblicato con il gruppo Aretuska sotto il nome di Roy Paci & Aretuska singoli di successo come Toda Joaia Toda Beleza con Manu Chao e Mezzogiorno di fuoco con Caparezza e Sud Sound System. In oltre 25 anni, l'artista ha collaborato con grandi nomi sia italiani, come Vinicio Capossela, Negrita, Piero Pelù, Samuele Bersani, Luca Barbarossa, Linea 77, 99 Posse, Subsonica, Marlene Kuntz, Frankie hi-nrg mc, Daniele Silvestri e Willie Peyote, sia stranieri. Nel 2018 ha partecipato in gara al Festival di Sanremo con il brano Adesso in coppia con Diodato, mentre nel 2019 è tornato all'Ariston per duettare con i Negrita ed Enrico Ruggeri nella canzone I ragazzi stanno bene. Nel 2023 ha partecipato a Una voce per San Marino con il brano Tromba e nel 2026 si è esibito nel programma Zelig per l'anniversario dei 30 anni. In televisione è stato ospite fisso del programma Markette di Piero Chiambretti e ha recitato nella serie tv Màkari. Per il cinema ha contributo alle colonne sonore dei film Il paradiso all'improvviso di Leonardo Pieraccioni con la cover di Bésame Mucho, Natale in crociera di Christian De Sica con il brano Toda Joia Toda Beleza, e La febbre di Alessandro D'Alatri con musiche che hanno vinto il Nastro d'Argento e per le quali Roy Paci ha ricevuto una candidatura ai David di Donatello come Miglior compositore.
"Baila Morena" di Zucchero
Il brano Baila Morena di Zucchero, anche chiamato Baila (Sexy Thing), è stato pubblicato nel 2001 come primo estratto dell'album Shake. Scritta dallo stesso bluesman e dal collaboratore Robyx, la canzone contiene campionature da brani del passato, rispettivamente Take Me to the River di Al Green e Mannish Boy di Muddy Waters. Inoltre, la frase "...che devi avere un caos dentro di te, per far fiorire una stella che balla" è una citazione del prologo del libro Così parlò Zarathustra di Friedrich Nietzche. Zucchero ha anche inciso una versione del brano con il gruppo messicano Manà. La canzone celebra la sensualità e la danza e invita la ragazza bruna protafonista a lasciarsi andare al ballo.
Il testo della canzone
Ecco il testo del brano Baila Morena di Zucchero:
Adesso credo nei miracoli
(Yeah)
In questa notte di tequila Boom Boom
(Yeah)
Sei cosa Sexy cosa Sexy Thing
(Yeah)
Ti ho messo gli occhi addosso e lo sai
Che devi avere un caos dentro di te
(Yeah) Per far fiorire una stella che balla
(Yeah)
inferno e paradiso dentro di te
(yeah)
La luna e un sole guarda come brilla
Baby, the Night is on Fire
Siamo fiamme nel cielo
Lampi in mezzo al buio
What You Say
Baila
Baila Morena
Sotto questa luna piena
Under the Moonlight
Under the Moonlight
Vai chicca vai coca
Che mi sa coca
Che questa sera qualque cosa ti tocca
Un cuore d'oro sai il cuore di un santo
(Yeah)
Per cosi poco me la merito tanto
Baby, the Night is on Fire
Siamo fiamme nel cielo
scandalo nel buio
What You Say
Baila
Baila Morena
Sotto questa luna piena
Under the Moonlight
Baila
Under the Moonlight
Sotto questa luna piena
Baila Morena
Yeah Yeah Yeah!
Oh Yeah Yeah Yeah!
Uhuhuhuhu...
Ayeah yeah yeah!!YeahhYeah!!
Sacrifice Sacrifice...
You Got Me Hurting So Bad So Bad
I Got You Have It So Bad
What You Say!!
Baila
Baila Morena
Sotto questa luna piena
Under the Moonlight
Baila
Under the Moonlight
Sotto questa luna piena
Baila Morena
Sotto questa luna piena (x3)
Under the Moonlight
