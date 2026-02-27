Samurai Jay con Belén Rodriguez e Roy Paci a Sanremo 2026, il duetto

Samurai Jay, nome d'arte di Gennaro Amatore, 27 anni, ha debuttato in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ossessione.

Nella serata delle cover salirà sul palco con Belén Rodriguez (alla quale l'artista ha regalato rose rosse sulla scalinata dell'hotel, e che ha già fatto una comparsata in cima alla scalinata dell'Ariston nella terza serata), e Roy Paci per cantare il brano Baila Morena di Zucchero.

Nato il 1º ottobre 1998 a Mugnano di Napoli, il cantautore e musicista Samurai Jay si è avvicinato al rap grazie ad artisti come Co'Sang, Linkin Park e Jay-Z. Nel 2018 ha pubblicato il primo EP, Promesse, che contiene il brano Promessa III, con il quale si è affermato sulla scena musicale. Con un sound fresco e innovativo, l'artista dal background ampio e trasversale è ora una delle penne più interessanti della scena urban. La svolta è arrivata nel 2019 con una serie di singoli di successo, come A casa mia – Remix con Livio Cori (che l'ha portato a esibirsi allo Stadio San Paolo di Napoli durante le Universiadi), Male con Boro Boro e Sorry Mama. Ancora, il brano Gang con Geolier, certificato disco d’oro e stabile per oltre due mesi nella Top 50 Italia di Spotify. Negli anni ha poi collaborato con nomi di punta come Elettra Lamborghini, Mambolosco, Lele Blade, Dat Boi Dee e Beba. Nel frattempo, nel 2020 ha pubblicato l’album Lacrime e nel 2021 l’EP Respira. Tra le ultime uscite spiccano i brani Colpa mia (gelosa), Fammi capire, Ci Pensi Mai?, il remix di Pop Corn e patatine e ALBA con Don Pero. L'ultimo singolo, il tormentone dalle sfumature latine Halo, è stato certificato disco d’oro, ha ottenuto oltre 70 milioni di stream su tutte le piattaforme, ha conquistato TikTok, e ha raggiunto il terzo posto nella Top 50 Italia e la Viral Global di Spotify.

2263768753 - ©Getty