Nel 2022, Bravi si apre anche alla scrittura, pubblicando il romanzo Nella vita degli altri (Mondadori), e alla recitazione, debuttando in Amanda di Carolina Cavalli, presentato alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia. Poi torna sul grande schermo con Finalmente l’alba di Saverio Costanzo, in concorso alla 80esima edizione della Mostra. Tra il 2023 e il 2024 è giudice di Amici, nel 2024 pubblica l’album Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi. Lo scorso anno ha intrecciato musica, cinema e letteratura per il progetto multidisciplinare Lo ricordo io per te, canzone dedicata alla storia d’amore segnata dall'Alzheimer tra i nonni Luigi e Graziella, accompagnata da un cortometraggio scritto e diretto da Bravi, con Lino Banfi e Lucia Zotti. La storia diventa poi anche un libro, dallo stesso titolo, pubblicato lo stesso anno da Mondadori. Prossimamente uscirà il film Roma Elastica, con la regia di Bertrand Mandico.