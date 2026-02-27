Sanremo, duetto Michele Bravi-Fiorella Mannoia: testo e cover di Domani è un altro giornoMusica
Dopo l'omaggio della nipote Camilla Ardenzi nella seconda serata e il saluto di Patty Pravo nella prima, Ornella Vanoni viene ricordata ancora una volta al Festival di Sanremo. Per la serata cover e duetti di oggi, 27 febbraio, Michele Bravi (in gara con Prima o poi) sale sul palco con Fiorella Mannoia per cantare Domani è un altro giorno, uno dei brani più famosi della cantante scomparsa alla fine dello scorso anno. Ecco cosa sapere sui due artisti e sulla canzone scelta.
Michele Bravi a Sanremo 2026
Michele Bravi torna all'Ariston, per la terza volta in gara tra i Big, con Prima o poi. Nato nel 1994 a Città di Castello, sono ormai oltre 10 anni che si muove nel mondo della musica: l'esordio è arrivato con la vittoria della settima edizione di X Factor, nel 2014, a cui è seguito il primo album A passi piccoli. Nel 2017 è per la prima volta al Festival di Sanremo con Il diario degli errori, che chiude quarto in classifica e ottiene un buon successo commerciale, diventando due volte platino, anticipando l'uscita del secondo album Anime di carta. Il terzo disco, La geografia del buio, è del 2021. L'anno dopo è il momento del suo secondo Sanremo: torna in gara con Inverno dei fiori, poi certificato disco d’oro.
I progetti più recenti di Michele Bravi
Nel 2022, Bravi si apre anche alla scrittura, pubblicando il romanzo Nella vita degli altri (Mondadori), e alla recitazione, debuttando in Amanda di Carolina Cavalli, presentato alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia. Poi torna sul grande schermo con Finalmente l’alba di Saverio Costanzo, in concorso alla 80esima edizione della Mostra. Tra il 2023 e il 2024 è giudice di Amici, nel 2024 pubblica l’album Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi. Lo scorso anno ha intrecciato musica, cinema e letteratura per il progetto multidisciplinare Lo ricordo io per te, canzone dedicata alla storia d’amore segnata dall'Alzheimer tra i nonni Luigi e Graziella, accompagnata da un cortometraggio scritto e diretto da Bravi, con Lino Banfi e Lucia Zotti. La storia diventa poi anche un libro, dallo stesso titolo, pubblicato lo stesso anno da Mondadori. Prossimamente uscirà il film Roma Elastica, con la regia di Bertrand Mandico.
Fiorella Mannoia con Michele Bravi a Sanremo 2026
Fiorella Mannoia sale sul palco con Bravi per omaggiare l'amica scomparsa Ornella Vanoni. Peso massimo della musica italiana, la sua carriera ha già attraversato più di cinque decenni: nata a Roma nel 1954, esordisce nel 1968. Anche la sua storia è legata a quella del Festival: uno dei suoi primi successi, Caffè nero bollente, è presentato alla kermesse nel 1981. Tra le sue canzoni più influenti Come si cambia (1984), Quello che le donne non dicono (1987) e Che sia benedetta (2017).
Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni
Domani è un altro giorno è una delle canzoni di Ornella Vanoni che più hanno segnato non solo la sua carriera ma un'epoca della musica italiana. Parte dell'album Un gioco senza età (del 1972), cattura alla perfezione l'atmosfera malinconica e leggera allo stesso tempo tipica della migliore discografia di Vanoni. In pochi sanno che si tratta di una riedizione del brano The Wonders You Perform di Tammy Waynette.
Il testo di Domani è un altro giorno
È uno di quei giorni che ti prende la malinconia
Che fino a sera non ti lascia più
La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me
Proviamo anche con Dio, non si sa mai
E non c′è niente di più triste, in giornate come queste
Che ricordare la felicità
Sapendo già che è inutile ripetere "chissà"
Domani è un altro giorno, si vedrà
È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita
Bilancio che non ho quadrato mai
Posso dire d'ogni cosa che ho fatto a modo mio
Ma con che risultati, non saprei
E non mi son servite a niente esperienze e delusioni
E se ho promesso, non lo faccio più
Ho sempre detto "in ultimo ho perso ancora" ma
Domani è un altro giorno, si vedrà
È uno di quei giorni che tu non hai conosciuto mai
Beato te, sì beato te
Io di tutta un′esistenza spesa a dare, dare, dare
Non ho salvato niente, neanche te
Ma nonostante tutto io non rinuncio a credere
Che tu potresti ritornare qui
E come tanto tempo fa ripeto "chi lo sa"
Domani è un altro giorno, si vedrà
E oggi non m'importa della stagione morta
Per cui io rimpianti adesso non ho più
E come tanto tempo fa ripeto "chi lo sa"
Domani è un altro giorno, si vedrà
Domani è un altro giorno, si vedrà
