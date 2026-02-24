Sanremo 2026, Michele Bravi con Prima o poi. Il testo e la recensione della canzoneApprofondimenti
Michele Bravi è tornato a Sanremo per terza volta: in gara all'Ariston quest'anno porta il brano Prima o poi (IL RACCONTO LIVE DELLA SERATA - LA SCALETTA). Nella serata dei duetti canterà Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni, con Fiorella Mannoia.
L'esibizione di Michele Bravi con Prima o poi
Michele Bravi, con completo over firmato Antonio Marras (I LOOK) punta sulla classica canzone d'amore sanremese: una delusione d'amore che dopo anni continua a tormentare e il senso di inadeguatezza che non passa mai. Per Fabrizio Basso, critico musicale di Sky TG24, ha un incedere da bravo manzoniano quando scende le scale ma anche una certa delicatezza nello scavare nell'anima (LE PAGELLE).
Prima o poi, il testo della canzone di Michele Bravi
Lo so fumare a letto è un brutto vizio
Piangersi un po' addosso
Poi la notte non dormo mai, mai
È vero
È vero che il bicchiere è mezzo pieno questa sera
Ma solo perché ho già bevuto una bottiglia intera
È che mi manchi da morire
E pure il cane non la smette di abbaiare
E sarà che ogni volta che ti penso
Ricomincio sempre
A scorrere le foto fino all'infinito
E ridere da solo
Pensa tu che scemo
E in fondo ancora ci spero
Che prima o poi
Smetterai
Che quando accendi la radio
Canti solo le canzoni ma degli altri
Dovresti vergognarti
Che dopo anni non la smetti di mancarmi
Ma guarda casa mia come è ridotta
Che non faccio i piatti da una settimana
Che non so l'ultima volta che ho fatto la spesa
Con il disco di Battisti ancora lì per terra
Con il cane che lo annusa perché un po' ti cerca
Ogni volta che ti penso
Ricomincio sempre
Rip. ritornello
Se dopo anni non la smetto
Sempre a prendermi l’acqua per strada
Che non ho l’ombrello nemmeno stasera
Tienimi la fronte
Ma pensa io che scemo
Che non penso che a te
E sono sotto casa tua
E io vorrei citofonare
Ma non so più il tuo nome
A forza di chiamarti amore
Non so nemmeno adesso più chi sei
Ma prima o poi
Smetterai che quando accendi la radio
Canti solo le canzoni ma degli altri
Dovresti vergognarti
Che dopo anni non la smetti di mancarmi
Se dopo anni non la smetto di
Michele Bravi alla sua terza partecipazione a Sanremo
Michele Bravi ha debuttato in gara con Il Diario degli errori conquistando la quarta posizione nel 2017. Cinque anni dopo il cantautore è tornato con Inverno dei fiori chiudendo in decima posizione. Nell’aprile del 2024 Michele Bravi ha pubblicato il suo ultimo album Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi, arrivato a circa tre anni di distanza dal precedente lavoro La geografia del buio uscito nel gennaio del 2021 e certificato disco d’oro. Tra le sue canzoni più note citiamo Solo per un po’, Nero Bali con Elodie e Guè, Mantieni il bacio, Falene con Sophie and the Giants e Domani è primavera con Fiorella Mannoia.
Il significato della canzone di Michele Bravi a Sanremo 2026
Michele Bravi ha presentato il brano a Sarà Sanremo: “Io ho cercato di dare uno sguardo dolce sugli inadeguati, sulle persone fuori posto. È la storia di quando ti trovi sotto la pioggia che sei bagnatissimo e arrivi davanti al citofono di casa e non ti ricordi quale dover suonare”.
Chi sono gli autori della canzone di Michele Bravi
Testo di Michele Bravi e Rodine. Musica di Michele Bravi, Rondine e Gianmarco Grande.
Ed. Eclectic Music Publishing/Daleth/Eclectic Publishing House/
Warner Chappell Music Italiana