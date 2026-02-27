Prima partecipazione per Eddie Brock, in gara con Avvoltoi. L’artista si esibirà con Portami via insieme a Fabrizio Moro questa sera. Dopo l’annuncio della sua presenza al Festival di Sanremo, l’artista ha dichiarato: “Per me questo è il primo grande palco. Se dovessi vincere non parteciperei all’Eurovision per due motivi: il primo è legato alla mia carriera. Sono agli albori, perciò, vorrei prima trovare il mio pubblico. Il secondo è legato ad una questione politica perché vorrei venisse posta attenzione sulla questione palestinese”. E ha proseguito “Non siamo eroi, e forse non ce l’abbiamo ancora fatta davvero. Ma quanto è bello sentirci così vivi”. A maggio Eddie Brock ha pubblicato il suo primo album Amarsi è la rivoluzione, trainato dal successo del brano Non è mica te certificato disco d’oro. A marzo l’artista darà il via al tour toccando numerose città italiane: da Milano a Cattolica passando per Roma, Napoli, Catania, Caserta, Gallipoli e Ancona.

Potrebbe interessarti: Sanremo 2026, Eddie Brock con Avvoltoi. Il testo e la recensione della canzone

Eddie Brock - ©Getty