Eddie Brock con Fabrizio Moro a Sanremo 2026, il duetto con la cover di Portami viaSpettacolo
Introduzione
Alla 76ª edizione del Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE) è arrivato il momento della serata dedicata alle cover. Eddie Brock fra i 30 artisti in gara con il brano Avvoltoi, questa sera si esibisce sul palco del Teatro Ariston con la canzone Portami Via accompagnato da Fabrizio Moro. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli artisti e il brano.
Quello che devi sapere
L’esordio di Eddie Brock
Prima partecipazione per Eddie Brock, in gara con Avvoltoi. L’artista si esibirà con Portami via insieme a Fabrizio Moro questa sera. Dopo l’annuncio della sua presenza al Festival di Sanremo, l’artista ha dichiarato: “Per me questo è il primo grande palco. Se dovessi vincere non parteciperei all’Eurovision per due motivi: il primo è legato alla mia carriera. Sono agli albori, perciò, vorrei prima trovare il mio pubblico. Il secondo è legato ad una questione politica perché vorrei venisse posta attenzione sulla questione palestinese”. E ha proseguito “Non siamo eroi, e forse non ce l’abbiamo ancora fatta davvero. Ma quanto è bello sentirci così vivi”. A maggio Eddie Brock ha pubblicato il suo primo album Amarsi è la rivoluzione, trainato dal successo del brano Non è mica te certificato disco d’oro. A marzo l’artista darà il via al tour toccando numerose città italiane: da Milano a Cattolica passando per Roma, Napoli, Catania, Caserta, Gallipoli e Ancona.
Fabrizio Moro e Sanremo
Sette partecipazioni e due vittorie alle spalle, il debutto di Fabrizio Moro sul palco dell’Ariston risale al 2000 con il brano Un giorno senza fine. Nel 2007 vince il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Lunezia come miglior cantautore emergente con il brano Pensa, dedicato alle vittime di mafia. Il secondo trionfo dell’artista tra i Big della kermesse arriva in coppia con Ermal Meta con il brano Non mi avete fatto niente. I due vincono il Festival staccando il pass per l'Eurovision Song Contest di Lisbona, dove si classificano quinti.
Portami via di Fabrizio Moro
Primo singolo dell’album Pace, Portami via è un brano di Fabrizio Moro, pubblicato nel 2017. Presentato al Festival di Sanremo lo stesso anno, dove si è classificato al 7º posto, il testo è dedicato alla figlia Anita e parla di amore salvifico contro le difficoltà della vita. La canzone esprime una richiesta d'aiuto per fuggire dalle ostilità, con versi come “Portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte”. Scritta da Moro e Roberto Cardelli, ha vinto il premio Lunezia per il miglior testo. Il videoclip, diretto da Andrea Folino e Corrado Perria, è ambientato in un carcere e mostra un padre redento dall'amore per la figlia.
Testo di Portami Via
Tu portami via
Dalle ostilità dei giorni che verranno
Dai riflessi del passato perché torneranno
Dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria
Tu portami via
Dalla convinzione di non essere abbastanza forte
Quando cado contro un mostro più grande di me
Consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è
Così com'è
Imprevedibile
Portami via dai momenti
Da questi anni invadenti
Da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia
Amore mio portami via
Tu portami via
Quando torna la paura e non so più reagire
Dai rimorsi degli errori che continuo a fare
Mentre lotto a denti stretti nascondendo l'amarezza dentro a una bugia
Tu portami via
Se c'è un muro troppo alto per vedere il mio domani
E mi trovi lì ai suoi piedi con la testa fra le mani
Se fra tante vie d'uscita mi domando quella giusta chissà dov'è
Chissà dov'è
È imprevedibile
Portami via dai momenti
Da tutto il vuoto che senti
Dove niente potrà farmi più del male ovunque sia
Amore mio portami via
Tu
Tu sai comprendere
Questo silenzio che determina il confine fra i miei dubbi e la realtà
Da qui all'eternità
Tu non ti arrendere
Portami via dai momenti
Da questi anni violenti
Da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia
Amore mio portami via
