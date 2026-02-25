Offerte Sky
Sanremo 2026, Eddie Brock con Avvoltoi. Il testo e la recensione della canzone

Eddie Brock, all’anagrafe Edoardo Iaschi, ha debuttato in gara a Sanremo con la canzone Avvoltoi. Si esibirà con Portami via insieme a Fabrizio Moro nella serata dei duetti (IL RACCONTO LIVE DELLA SERATA - LA SCALETTA).

Avvoltoi è la classica canzone pop ben confezionata, con tanto di assolo di chitarra finale. Buona prova per Eddie Brock sul palco, alle prese con un amore dove il suo interesse sceglie sempre "l'altro". Un altro brano tradizionalmente sanremese. "Contorsionista del cuore", lo definisce Fabrizio Basso, critico musicale di Sky TG24, nelle sue pagelle dandogli un voto compreso tra il 7 e l'8 (I VOTI DELLA PRIMA SERATA - I LOOK DELLA PRIMA SERATA)

Ci ho provato lo sai

Ma non riesco a non pensare a un noi

Tanto so già che cosa dirai

Rovineremmo tutto

La nostra amicizia Vale più di così

E fingendo

Che nessuno dei due lo sapesse

A far finta che non ci sia niente

Mi mordo la lingua fino a sanguinare

Ripetendoti che

Ma se lo sai

Che scegli sempre quello che ti farà male

E resti sola dentro un letto da rifare Perché è più facile per te farti spogliare

Che spogliarti il cuore

Le parole si annodano in gola

E ti asciugo il mascara che cola

Per quell'uomo che non vale niente

E ci caschi ancora e ancora

Sei tu

Che non impari mai

E ci vai a letto

E poi torni da me a piangere sul petto

Bella come sei

Non potrai fidarti mai

Rip. ritornello

È inutile che perdi il tempo

Consumandoti quegli occhi

Così belli

Piangendo per quel bastardo

Dicono sempre di esser degli eroi

Ma ti girano intorno come avvoltoi

Na na na na na na

Na na na na na na

Ma se lo sai

Che scegli sempre quello che ti farà male

E resti sola dentro un letto da rifare

Per la paura che ti fa sempre scappare

Da tutto questo amore

Eddie Brock alla sua prima partecipazione a Sanremo

Prima partecipazione per Eddie Brock, in gara con Avvoltoi. L’artista si esibirà con Portami via insieme a Fabrizio Moro nella serata dei duetti. Dopo l’annuncio della sua presenza al Festival di Sanremo, l’artista ha dichiarato: “La verità è che faccio fatica a parlare di emozioni: nelle canzoni mi viene più facile. Siamo partiti dalle piazzette, dalle stanze con i materassi alle pareti, dai sogni che tenevamo in tasca sperando che un giorno avrebbero trovato spazio. Non siamo eroi, e forse non ce l’abbiamo ancora fatta davvero. Ma quanto è bello, adesso, sentirci così vivi. Siamo solo persone normali che, anni fa, hanno scelto di sfidare un mondo fatto di numeri perfetti. E di sbagliare i conti, pur di sognare ancora”. A maggio Eddie Brock ha pubblicato il suo primo album Amarsi è la rivoluzione, trainato dal successo del brano Non è mica te certificato disco d’oro. A marzo l’artista darà il via al tour toccando numerose città italiane: da Milano a Cattolica passando per Roma, Napoli, Catania, Caserta, Gallipoli e Ancona.

Ospite di Sarà Sanremo, Eddie Brock ha spiegato al pubblico il significato di Avvoltoi: “Parla di un amore struggente e della capacità e del coraggio di riconoscerlo”.

Testo di Edoardo Iaschi (Eddie Brock), Lorenzo Iaschi e Vincenzo Leone. Musica di Edoardo Iaschi e Vincenzo Leone.

Ed. Sangita Records/Baraonda Edizioni Musicali

 

