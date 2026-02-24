Dopo Lamborghini, anche Samurai Jay (I LOOK DELLA PRIMA SERATA) riporta l'Ariston sui ritmi spagnoleggianti della salsa. Risulta però più convincente della collega nell'intento di confezionare la hit radiofonica a regola d'arte. Sul palco è a suo agio e si muove bene. Al di là del posto in classifica e dalla valutazione della critica - non piacerà a tutti - l'obiettivo è raggiunto. Per il critico musicale di Sky TG24 Fabrizio Basso è "un ragazzo che si diverte, che prende la vita a cazzotti". Il voto è 8+ e il consiglio è quello di ascoltare con attenzione il testo (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA)