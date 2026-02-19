Chi è Samurai Jay, per la prima volta a Sanremo 2026 con la canzone Ossessione. FOTO
Il cantautore, che mai prima d’ora ha calcato il palco del Festival, prenderà parte alla kermesse canora di questa attesissima edizione 2026 con un brano che ruota intorno alla musica come motore di vita. Autore di tormentoni (come il recentissimo Halo), l’artista campano è un concentrato di tradizione musicale e nuovi suoni urban. Scopriamone vita e carriera, per carpirne tutti i segreti e meglio comprenderne l’esibizione in arrivo all’Ariston
Di Camilla Sernagiotto