Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sul Festival di Sanremo
Arrow-link
Arrow-link

Chi è Samurai Jay, per la prima volta a Sanremo 2026 con la canzone Ossessione. FOTO

Musica fotogallery
13 foto
Credits delle foto: Luca Paparo e Getty Images

Il cantautore, che mai prima d’ora ha calcato il palco del Festival, prenderà parte alla kermesse canora di questa attesissima edizione 2026 con un brano che ruota intorno alla musica come motore di vita. Autore di tormentoni (come il recentissimo Halo), l’artista campano è un concentrato di tradizione musicale e nuovi suoni urban. Scopriamone vita e carriera, per carpirne tutti i segreti e meglio comprenderne l’esibizione in arrivo all’Ariston

Di Camilla Sernagiotto

Spettacolo: Ultime gallery

Sanremo 2026, i cantanti che partecipano per la prima volta

Musica

Le Bambole di Pezza, Chiello, Eddie Brock, Luchè, Maria Antonietta e Colombre, Nayt, Samurai Jay,...

10 foto

Chi sono le Bambole di Pezza, a Sanremo 2026 con Resta con me

Approfondimenti

Per la prima volta arriva all'Ariston una band tutta al femminile in gara con un brano che...

10 foto

Sanremo 2026, Mara Sattei con Le cose che non sai di me

Approfondimenti

La 76esima edizione del Festival Sanremo, in programma da martedì 24  a sabato 28 febbraio,...

12 foto

Eddie Brock, chi è il cantante in gara con il brano Avvoltoi

Approfondimenti

Eddie Brock è in gara con il brano "Avvoltoi" alla 76esima edizione del Festival di Sanremo....

12 foto

Sanremo 2026, tutti gli ospiti del Festival, da Bocelli a Pezzali

Approfondimenti

Per la sua seconda edizione da direttore artistico della kermesse, Carlo Conti ha messo insieme...

10 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Whistle – Il richiamo della morte, la recensione del film horror

    Paolo Nizza

    Il Filo del ricatto - Dead Man’s Wire, la recensione del film

    Paolo Nizza

    Sanremo 2026, Dargen D'Amico: "Sono un sognatore nel mio cinismo"

    Fabrizio Basso