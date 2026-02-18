Sanremo 2026, premio alla carriera a Piero Cassano dei Matia Bazar

Lo storico co-fondatore, compositore e produttore dei Matia Bazar, riceverà il prestigioso premio "Dietrolequinte" 2026. La cerimonia di consegna avverrà al Victory Morgana di Sanremo in occasione del press Golden Gala. Il riconoscimento celebra una carriera straordinaria che ha visto il musicista genovese protagonista sul palco dell'Ariston per ben 21 volte, collezionando tre primi posti (due come artista e uno come produttore) e numerosi successi internazionali

A pochi giorni dall’apertura del Festival di Sanremo ( QUI I TESTI DELLE CANZONI ), tra attese, pronostici e nuove proposte, torna a emergere un nome che ha attraversato il Festival più di molti altri. Piero Cassano, co‑fondatore dei Matia Bazar e autore di alcuni dei brani più riconoscibili della musica italiana, riceverà il premio “Dietrolequinte” 2026, un riconoscimento che celebra non solo la sua carriera, ma anche un rapporto privilegiato con il Festival che dura da oltre mezzo secolo.

Un rapporto che attraversa decenni

Cassano è stato uno dei protagonisti più assidui della kermesse: 21 partecipazioni, tre vittorie, numerose collaborazioni artistiche e un ruolo costante nell’evoluzione del pop italiano. Come ha raccontato all’AGI, “Sanremo ha rappresentato tutto e di più”, un percorso iniziato negli anni Settanta e mai davvero interrotto.

La sua visione del Festival resta lucida: Sanremo “può essere un trampolino di lancio ma anche un punto d’arrivo”, perché accoglie giovani quasi esordienti — “alcuni li avevo appena sentiti nominare, altri ho dovuto cercarli per conoscerli meglio” — e voci già affermate che scelgono di tornare. È il caso di Giorgia, per la quale Cassano osserva che “non aveva bisogno di un ulteriore Sanremo: era piuttosto il Festival ad aver bisogno di una voce come la sua”.